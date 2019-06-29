رئيس وزراء اليابان: السعودية تشهد إصلاحات غير مسبوقة ضمن رؤية 2030

قال: نحن ملتزمون بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض

أكد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أن المملكة العربية السعودية تشهد إصلاحات غير مسبوقة وفق رؤية 2030 التي أعلنتها.

وقال في ختام أعمال قمة العشرين في أوساكا اليابانية: "نحن ملتزمون بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض، فالمملكة أعلنت عن رؤية 2030 وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة، وأتمنى النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في الرياض".

وكانت قمة مجموعة العشرين قد اختتمت أعمالها بالتأكيد على العمل لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وأكد البيان الختامي للقمة سعي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تسخير قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل خاص وتطبيقها لصالح الجميع، والسعي لخلق دورة جيدة من النمو الاقتصادي والتصميم على بناء مجتمع قادر على اغتنام الفرص، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك تحديات التغير السكاني.