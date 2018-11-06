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"صحة الرياض" تنفّذ ورشة العمل الأولى لمتطوعي "مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان"

تفعيلاً للشراكة القائمة بين وزارتي "الصحة" و"التعليم" فيما يخص تعزيز صحة الطلبة

في إطار المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في المدارس الابتدائية؛ نفّذت "صحة الرياض" مؤخراً ورشة العمل الأولى للمتطوعين في المبادرة.

وفي البداية تم الترحيب بالمتطوعين وإبراز أهمية ودور العمل التطوعي في إثراء المبادرات الوطنية.

وأوضحت المشرفة على المبادرة الدكتورة لمياء القحطاني، أن المبادرة تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم فيما يخص تعزيز صحة الطلبة، وأيضاً لمواجهة ارتفاع نسبة الإصابة بتسوس الأسنان؛ مما يكون له الأثر السلبي على الجانب الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى أن التعليم والتدريب من خلال المدارس يمكن أن يؤثر إيجاباً في اكتساب الطلبة السلوكيات الصحية السليمة.

ولفتت "القحطاني" إلى أن المبادرة رائدة في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان في المجتمع المدرسي، وستسهم في زيادة الوعي بأهمية الأسنان ووقايتها وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وتتماشى وتلبي تطلعات التحول الاقتصادي والصحي لعام ٢٠٣٠م في المملكة.

وأبانت أنه سيتم تعزيز صحة الفم والأسنان لطلبة المدارس من خلال مبادرة شاملة تنفذها كوادر مؤهلة يتمتع أفرادها بالقناعة والكفاءة وبشراكة فاعلة مع الجهات الحكومية، وتنسيق مع القطاع الخاص، كما أن المبادرة تتضمن جوانب توعوية وتطبيقات وقائية في مجال طب الأسنان موجهة لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأهلية، ويسهم ذلك في خفض الإنفاق الحكومي بخفض معدل أمراض الأسنان عامة والتسوس خاصة لدى طلبة المدارس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع من خلال المبادرة الارتقاء بمعارف الطلاب عن الأسنان وأهميتها وسبل الوقاية منها.

من جانبه قال الدكتور عبدالملك أبو نيان، إنه يتم من خلال المبادرة عقد دورات تدريبية للمرشدين الصحيين بالمدارس في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان، وإلقاء محاضرات توعوية لجميع طلبة المرحلة الابتدائية، وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي لجميع طلبة الصفوف الأولية، وتفعيل استخدام فرشاة الأسنان لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدرسة ومتابعته من قِبَل أولياء الأمور منزلياً.

وتفاعل المتطوعون بشكل فعال مع هذه الورشة، وتم استقبال استفساراتهم والإجابة عن أسئلتهم من قِبَل فريق عمل المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الرياض" تنفّذ ورشة العمل الأولى لمتطوعي "مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان"
سبق

في إطار المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في المدارس الابتدائية؛ نفّذت "صحة الرياض" مؤخراً ورشة العمل الأولى للمتطوعين في المبادرة.

وفي البداية تم الترحيب بالمتطوعين وإبراز أهمية ودور العمل التطوعي في إثراء المبادرات الوطنية.

وأوضحت المشرفة على المبادرة الدكتورة لمياء القحطاني، أن المبادرة تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم فيما يخص تعزيز صحة الطلبة، وأيضاً لمواجهة ارتفاع نسبة الإصابة بتسوس الأسنان؛ مما يكون له الأثر السلبي على الجانب الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى أن التعليم والتدريب من خلال المدارس يمكن أن يؤثر إيجاباً في اكتساب الطلبة السلوكيات الصحية السليمة.

ولفتت "القحطاني" إلى أن المبادرة رائدة في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان في المجتمع المدرسي، وستسهم في زيادة الوعي بأهمية الأسنان ووقايتها وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وتتماشى وتلبي تطلعات التحول الاقتصادي والصحي لعام ٢٠٣٠م في المملكة.

وأبانت أنه سيتم تعزيز صحة الفم والأسنان لطلبة المدارس من خلال مبادرة شاملة تنفذها كوادر مؤهلة يتمتع أفرادها بالقناعة والكفاءة وبشراكة فاعلة مع الجهات الحكومية، وتنسيق مع القطاع الخاص، كما أن المبادرة تتضمن جوانب توعوية وتطبيقات وقائية في مجال طب الأسنان موجهة لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأهلية، ويسهم ذلك في خفض الإنفاق الحكومي بخفض معدل أمراض الأسنان عامة والتسوس خاصة لدى طلبة المدارس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع من خلال المبادرة الارتقاء بمعارف الطلاب عن الأسنان وأهميتها وسبل الوقاية منها.

من جانبه قال الدكتور عبدالملك أبو نيان، إنه يتم من خلال المبادرة عقد دورات تدريبية للمرشدين الصحيين بالمدارس في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان، وإلقاء محاضرات توعوية لجميع طلبة المرحلة الابتدائية، وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي لجميع طلبة الصفوف الأولية، وتفعيل استخدام فرشاة الأسنان لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدرسة ومتابعته من قِبَل أولياء الأمور منزلياً.

وتفاعل المتطوعون بشكل فعال مع هذه الورشة، وتم استقبال استفساراتهم والإجابة عن أسئلتهم من قِبَل فريق عمل المبادرة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
11:03 AM

"صحة الرياض" تنفّذ ورشة العمل الأولى لمتطوعي "مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان"

تفعيلاً للشراكة القائمة بين وزارتي "الصحة" و"التعليم" فيما يخص تعزيز صحة الطلبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في المدارس الابتدائية؛ نفّذت "صحة الرياض" مؤخراً ورشة العمل الأولى للمتطوعين في المبادرة.

وفي البداية تم الترحيب بالمتطوعين وإبراز أهمية ودور العمل التطوعي في إثراء المبادرات الوطنية.

وأوضحت المشرفة على المبادرة الدكتورة لمياء القحطاني، أن المبادرة تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم فيما يخص تعزيز صحة الطلبة، وأيضاً لمواجهة ارتفاع نسبة الإصابة بتسوس الأسنان؛ مما يكون له الأثر السلبي على الجانب الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى أن التعليم والتدريب من خلال المدارس يمكن أن يؤثر إيجاباً في اكتساب الطلبة السلوكيات الصحية السليمة.

ولفتت "القحطاني" إلى أن المبادرة رائدة في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان في المجتمع المدرسي، وستسهم في زيادة الوعي بأهمية الأسنان ووقايتها وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وتتماشى وتلبي تطلعات التحول الاقتصادي والصحي لعام ٢٠٣٠م في المملكة.

وأبانت أنه سيتم تعزيز صحة الفم والأسنان لطلبة المدارس من خلال مبادرة شاملة تنفذها كوادر مؤهلة يتمتع أفرادها بالقناعة والكفاءة وبشراكة فاعلة مع الجهات الحكومية، وتنسيق مع القطاع الخاص، كما أن المبادرة تتضمن جوانب توعوية وتطبيقات وقائية في مجال طب الأسنان موجهة لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والأهلية، ويسهم ذلك في خفض الإنفاق الحكومي بخفض معدل أمراض الأسنان عامة والتسوس خاصة لدى طلبة المدارس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع من خلال المبادرة الارتقاء بمعارف الطلاب عن الأسنان وأهميتها وسبل الوقاية منها.

من جانبه قال الدكتور عبدالملك أبو نيان، إنه يتم من خلال المبادرة عقد دورات تدريبية للمرشدين الصحيين بالمدارس في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان، وإلقاء محاضرات توعوية لجميع طلبة المرحلة الابتدائية، وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي لجميع طلبة الصفوف الأولية، وتفعيل استخدام فرشاة الأسنان لطلبة المرحلة الابتدائية بالمدرسة ومتابعته من قِبَل أولياء الأمور منزلياً.

وتفاعل المتطوعون بشكل فعال مع هذه الورشة، وتم استقبال استفساراتهم والإجابة عن أسئلتهم من قِبَل فريق عمل المبادرة.

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