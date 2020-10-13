لبثّ روح التنافس.. "الصحة" تطلق جائزة أداء الصحة 2020

تسليط الضوء على أفضل الأمثلة في تحسين الممارسات المهنية

أعلنت وزارة الصحة إطلاق جائزة أداء الصحة في نسختها الجديدة 2020 سعياً لبث روح التنافس العالي بين موظفي القطاع الصحي، وتواصلاً لجهود الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، حيث سيتم هذا العام من خلال الجائزة تسليط الضوء على أفضل الأمثلة في تحسين الممارسات المهنية بالمنشآت الصحية في المملكة.

وأوضحت الصحة أن عملية الترشح للجائزة بنيت على منهجية منظمة ومحكمة لتحسين وزيادة الإنتاجية، وتوفير رعاية صحية متقدمة ذات أثرٍ إيجابي للمجتمع، وتحظى الجائزة بمشاركة لجنة من المتخصصين بالمملكة، وأعضاء دوليين في مجالات الرعاية الصحية تضم عدداً من الأكاديميين، ومهنيين، ومستشارين إضافة إلى بعض رواد قطاع الأعمال.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل الجائزة فقد تم تدشين حساب للجائزة على تويتر عبر الرابط https://twitter.com/adaahealthaward/status/1315618040394985472?s=21

يذكر أن برنامج أداء الصحة أطلقته وزارة الصحة لتحقيق الأهداف الصحية للرؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات حيث تم إطلاقه في عام 2016 عبر 33 مستشفى، وتمت زيادته إلى 72 مستشفى في عام 2018م، ويشتمل على أكثر من 42 مؤشر أداء رئيس عبر سبعة محاور خدمية بالمستشفيات، كان له تأثير كبير في الطريقة التي يتم بها تقديم الرعاية للمرضى وأسفر عن أكثر من 1500 من المشاريع التحسينية التي يتم تنفيذها في المستشفيات، التي أدت إلى عديد من قصص النجاح وانعكست بشكل إيجابي ومباشر على المستفيدين.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج القدرة على رفع نسبة المرضى الذين يستطيعون الحصول على الخدمة في الطوارئ خلال 4 ساعات من وصولهم حتى مغادرتهم، لتصل إلى أكثر من 87 % مقارنة بنسبة 36 % قبل بداية البرنامج في عام 2016، إضافة إلى اكتساب أكثر من 1900 موظف المهارات اللازمة لدعم اتخاذ القرار واختيار وقيادة مشاريع التحسين المبنية على قياس مؤشرات الأداء الرئيسة.

وحظي البرنامج بعدد من الاعترافات الدولية كحصوله على جائزة MCA "فئة المشروع الدولي للعام" في عام 2018، والجائزة التقديرية في "فئة أفضل فريق جودة" لعام 2019 في جائزة CQI بلندن، وقامت وزارة الصحة بتطوير هذا البرنامج ليشمل أكثر من 150 مستشفى وشمول أكثر من 700 مركز رعاية أولية، مع توسع إلى أكثر من 10 محاور خدمية.

ويهدف البرنامج للتمكن من توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وعرضها عبر لوحة تحكم، من شأنها أن تساعد الوزارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تقدم باستمرار رعاية أفضل وأكثر أماناً وفعالية للمرضى والمواطنين في المملكة.