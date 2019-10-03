مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس على طريق جعبة - بيشة.. ومطالبات بازدواجيته

ضرورة وجود هلال أحمر ودفاع مدني وتحويل المركز الصحي لمناوب ودعمه

لقي مساء أمس الأربعاء أربعة أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخر، وذلك في حادث تصادم بين مركبتين بمركز الجعبة غرب محافظة بيشة، وسط مطالبات بضرورة ازدواجية الطريق، ووجود مركز هلال أحمر، وتحويل المركز الصحي لمركز مناوب، ودعمه بالكوادر والتجهيزات.

وبحسب مصادر "سبق"، فإن الحادث وقع بعد مغرب أمس على طريق بيشة - الجعبة بتصادم بين مركبتين، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، وجميع الحالات تم نقلها عن طريق المواطنين؛ وهو ما يؤكد ضرورة وجود مركز للهلال الأحمر بعد الحوادث الأليمة، ونزيف الأرواح بطريق الجعبة، مع ضرورة وجود مركز للدفاع المدني، وازدواجية طريق ‫بيشة - ‫الجعبة ‫- جرب، وتحويل المركز الصحي لمركز مناوب، ودعمه بالكوادر والتجهيزات.