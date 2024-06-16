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"القاسم" يدين الهجمات الحوثية على المملكة ويؤكد: سلوك إجرامي ممنهج

أكد أن هذا العدوان ينضم إلى سجل جرائم المليشيا الإرهابية

أدان رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني الإرهابي، والتي استهدفت المدنيين الآمنين والأعيان المدنية المحمية بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الدكتور "القاسم" أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة نجران بصاروخ بالستي يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ، والذي تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية السعودية الباسلة ونتج عن شظاياه إصابات لبعض المدنيين، وكذلك استهداف مدينة خميس مشيط يوم الاثنين 23/ 10/ 1441هـ بطائرة بدون طيار مفخخة والتي تم تدميرها أيضا دون وقوع أي إصابات، وكذلك ما تم صبيحة يوم الثلاثاء 24/ 10/ 1441هـ من استهداف آخر بصاروخ بالستي للمناطق الأهلة بالسكان الآمنين بمدينة نجران عدوان ينضم إلى سجل جرائم الحوثي.


وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية المتكررة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بتلك الأسلحة الحربية ذات الطبيعة التدميرية الكبيرة العشوائية واسعة النطاق تنم عن سلوك إجرامي ممنهج يستهدف المدنيين بنية القتل، حيث وصل عدد تلك الهجمات (313) صاروخًا بالستيًا و(357) طائرة بدون طيار، وهو ما يعد خرقاُ صارخاً وصريحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف بقوله: "بدورنا نكرر إدانتنا لمثل هذه الأفعال الإجرامية ومطالبتنا بمحاسبة المسؤولين عنها، ونؤكد أن من يستهدف الفئات المحمية بالقانون الدولي الإنساني، ويتعمد ذلك يجب أن يخضع للمساءلة والجزاء الرادع؛ لإيقاف الاستهتار بأرواح المدنيين وبمبادئ القانون الدولي.


وأكد أن تلك الهجمات الإرهابية تضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي بكل أطيافه أن يقف وقفة جادة وحازمة لإدانة مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وملاحقة المسؤولين عنها؛ حتى لا يعطي السكوت عن مثل هذه الأفعال وتأخر المحاسبة رسالة خاطئة بأن من ينتهج مثل هذا النهج الإجرامي يستطيع أن يجد له منفذًا للإفلات من العقاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاسم" يدين الهجمات الحوثية على المملكة ويؤكد: سلوك إجرامي ممنهج
سبق

أدان رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني الإرهابي، والتي استهدفت المدنيين الآمنين والأعيان المدنية المحمية بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الدكتور "القاسم" أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة نجران بصاروخ بالستي يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ، والذي تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية السعودية الباسلة ونتج عن شظاياه إصابات لبعض المدنيين، وكذلك استهداف مدينة خميس مشيط يوم الاثنين 23/ 10/ 1441هـ بطائرة بدون طيار مفخخة والتي تم تدميرها أيضا دون وقوع أي إصابات، وكذلك ما تم صبيحة يوم الثلاثاء 24/ 10/ 1441هـ من استهداف آخر بصاروخ بالستي للمناطق الأهلة بالسكان الآمنين بمدينة نجران عدوان ينضم إلى سجل جرائم الحوثي.


وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية المتكررة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بتلك الأسلحة الحربية ذات الطبيعة التدميرية الكبيرة العشوائية واسعة النطاق تنم عن سلوك إجرامي ممنهج يستهدف المدنيين بنية القتل، حيث وصل عدد تلك الهجمات (313) صاروخًا بالستيًا و(357) طائرة بدون طيار، وهو ما يعد خرقاُ صارخاً وصريحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف بقوله: "بدورنا نكرر إدانتنا لمثل هذه الأفعال الإجرامية ومطالبتنا بمحاسبة المسؤولين عنها، ونؤكد أن من يستهدف الفئات المحمية بالقانون الدولي الإنساني، ويتعمد ذلك يجب أن يخضع للمساءلة والجزاء الرادع؛ لإيقاف الاستهتار بأرواح المدنيين وبمبادئ القانون الدولي.


وأكد أن تلك الهجمات الإرهابية تضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي بكل أطيافه أن يقف وقفة جادة وحازمة لإدانة مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وملاحقة المسؤولين عنها؛ حتى لا يعطي السكوت عن مثل هذه الأفعال وتأخر المحاسبة رسالة خاطئة بأن من ينتهج مثل هذا النهج الإجرامي يستطيع أن يجد له منفذًا للإفلات من العقاب.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:00 PM

"القاسم" يدين الهجمات الحوثية على المملكة ويؤكد: سلوك إجرامي ممنهج

أكد أن هذا العدوان ينضم إلى سجل جرائم المليشيا الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني الإرهابي، والتي استهدفت المدنيين الآمنين والأعيان المدنية المحمية بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الدكتور "القاسم" أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة نجران بصاروخ بالستي يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ، والذي تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية السعودية الباسلة ونتج عن شظاياه إصابات لبعض المدنيين، وكذلك استهداف مدينة خميس مشيط يوم الاثنين 23/ 10/ 1441هـ بطائرة بدون طيار مفخخة والتي تم تدميرها أيضا دون وقوع أي إصابات، وكذلك ما تم صبيحة يوم الثلاثاء 24/ 10/ 1441هـ من استهداف آخر بصاروخ بالستي للمناطق الأهلة بالسكان الآمنين بمدينة نجران عدوان ينضم إلى سجل جرائم الحوثي.


وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية المتكررة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بتلك الأسلحة الحربية ذات الطبيعة التدميرية الكبيرة العشوائية واسعة النطاق تنم عن سلوك إجرامي ممنهج يستهدف المدنيين بنية القتل، حيث وصل عدد تلك الهجمات (313) صاروخًا بالستيًا و(357) طائرة بدون طيار، وهو ما يعد خرقاُ صارخاً وصريحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف بقوله: "بدورنا نكرر إدانتنا لمثل هذه الأفعال الإجرامية ومطالبتنا بمحاسبة المسؤولين عنها، ونؤكد أن من يستهدف الفئات المحمية بالقانون الدولي الإنساني، ويتعمد ذلك يجب أن يخضع للمساءلة والجزاء الرادع؛ لإيقاف الاستهتار بأرواح المدنيين وبمبادئ القانون الدولي.


وأكد أن تلك الهجمات الإرهابية تضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي بكل أطيافه أن يقف وقفة جادة وحازمة لإدانة مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وملاحقة المسؤولين عنها؛ حتى لا يعطي السكوت عن مثل هذه الأفعال وتأخر المحاسبة رسالة خاطئة بأن من ينتهج مثل هذا النهج الإجرامي يستطيع أن يجد له منفذًا للإفلات من العقاب.

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