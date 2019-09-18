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في يوم الوطن.. ليبارا السعودية تشارك بعرض خاص على حزمة الـ20 جيجا

بهدف تقديم ما يلبي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.. صلاحيتها 30 يومًا

أطلقت شركة ليبارا السعودية، عرضًا حصريًّا وخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للعملاء الحاليين والجدد؛ إذ يأتي ذلك لسعيها في تقديم ما يلبي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.
وأوضحت "ليبارا" أنه يمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض من تاريخ ١٨ سبتمبر وحتى نهاية يوم ٢٣ سبتمبر بقيمة ٨٩ ريالًا، وسيحظى خلاله المشتركون بحزمة تناقل بيانات بحجم ٢٠ جيجابايت؛ إذ يمكن تفعيله عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #89*666*
وقال الرئيس التنفيذي المهندس وليد الحركان قائلًا: "نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في المملكة العربية السعودية، الآن ونحن نحظى باقتصاد مزدهر وبرؤية طموحة وبتطورات مميزة نحتفي بها جميعًا.. وأود أن أرفع باسمي ونيابةً عن منسوبي شركة ليبارا السعودية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولشعب هذا الوطن المعطاء".
وأضاف "الحركان": "عَمِلنا في ليبارا على إطلاق عرض خاص بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا؛ آملين من خلاله أن نلبي تطلعات مشتركينا؛ كما أننا نتيح لعملائنا الجدد أن يستفيدوا من هذا العرض؛ حيث يمكنهم طلب الشريحة عبر موقع ليبارا الرسمي أو عبر تطبيق الشركة".
الجدير بالذكر أن شركة ليبارا تُوفر خدمات لوجستية لعملائها الجدد؛ وذلك من خلال طلب منتجاتها عبر التطبيق أو عبر موقعها الرسمي بعد ربط أنظمتها بنظام النفاذ الوطني الموحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يوم الوطن.. ليبارا السعودية تشارك بعرض خاص على حزمة الـ20 جيجا
سبق

أطلقت شركة ليبارا السعودية، عرضًا حصريًّا وخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للعملاء الحاليين والجدد؛ إذ يأتي ذلك لسعيها في تقديم ما يلبي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.
وأوضحت "ليبارا" أنه يمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض من تاريخ ١٨ سبتمبر وحتى نهاية يوم ٢٣ سبتمبر بقيمة ٨٩ ريالًا، وسيحظى خلاله المشتركون بحزمة تناقل بيانات بحجم ٢٠ جيجابايت؛ إذ يمكن تفعيله عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #89*666*
وقال الرئيس التنفيذي المهندس وليد الحركان قائلًا: "نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في المملكة العربية السعودية، الآن ونحن نحظى باقتصاد مزدهر وبرؤية طموحة وبتطورات مميزة نحتفي بها جميعًا.. وأود أن أرفع باسمي ونيابةً عن منسوبي شركة ليبارا السعودية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولشعب هذا الوطن المعطاء".
وأضاف "الحركان": "عَمِلنا في ليبارا على إطلاق عرض خاص بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا؛ آملين من خلاله أن نلبي تطلعات مشتركينا؛ كما أننا نتيح لعملائنا الجدد أن يستفيدوا من هذا العرض؛ حيث يمكنهم طلب الشريحة عبر موقع ليبارا الرسمي أو عبر تطبيق الشركة".
الجدير بالذكر أن شركة ليبارا تُوفر خدمات لوجستية لعملائها الجدد؛ وذلك من خلال طلب منتجاتها عبر التطبيق أو عبر موقعها الرسمي بعد ربط أنظمتها بنظام النفاذ الوطني الموحد.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
09:49 AM

في يوم الوطن.. ليبارا السعودية تشارك بعرض خاص على حزمة الـ20 جيجا

بهدف تقديم ما يلبي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.. صلاحيتها 30 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,061

أطلقت شركة ليبارا السعودية، عرضًا حصريًّا وخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للعملاء الحاليين والجدد؛ إذ يأتي ذلك لسعيها في تقديم ما يلبي احتياجات عملائها في مختلف المناسبات.
وأوضحت "ليبارا" أنه يمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض من تاريخ ١٨ سبتمبر وحتى نهاية يوم ٢٣ سبتمبر بقيمة ٨٩ ريالًا، وسيحظى خلاله المشتركون بحزمة تناقل بيانات بحجم ٢٠ جيجابايت؛ إذ يمكن تفعيله عن طريق نظام الـUSSD من خلال إدخال #89*666*
وقال الرئيس التنفيذي المهندس وليد الحركان قائلًا: "نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين في المملكة العربية السعودية، الآن ونحن نحظى باقتصاد مزدهر وبرؤية طموحة وبتطورات مميزة نحتفي بها جميعًا.. وأود أن أرفع باسمي ونيابةً عن منسوبي شركة ليبارا السعودية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولشعب هذا الوطن المعطاء".
وأضاف "الحركان": "عَمِلنا في ليبارا على إطلاق عرض خاص بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا؛ آملين من خلاله أن نلبي تطلعات مشتركينا؛ كما أننا نتيح لعملائنا الجدد أن يستفيدوا من هذا العرض؛ حيث يمكنهم طلب الشريحة عبر موقع ليبارا الرسمي أو عبر تطبيق الشركة".
الجدير بالذكر أن شركة ليبارا تُوفر خدمات لوجستية لعملائها الجدد؛ وذلك من خلال طلب منتجاتها عبر التطبيق أو عبر موقعها الرسمي بعد ربط أنظمتها بنظام النفاذ الوطني الموحد.

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