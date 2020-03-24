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دخول "الطوارئ الصحية" في فرنسا حيز التنفيذ

تنص على عزل إلزامي وقيود على حريات كثيرة

دخلت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، اليوم، حيز التنفيذ لمدة شهرين، والتي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.

وتبنّى البرلمان الأحد الماضي، قانونًا ينص على إعلان حالة "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19".

ويتعرض مَن يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة قيمتها 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها "خلال 15 يومًا".

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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دخول "الطوارئ الصحية" في فرنسا حيز التنفيذ
سبق

دخلت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، اليوم، حيز التنفيذ لمدة شهرين، والتي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.

وتبنّى البرلمان الأحد الماضي، قانونًا ينص على إعلان حالة "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19".

ويتعرض مَن يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة قيمتها 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها "خلال 15 يومًا".

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:36 PM

دخول "الطوارئ الصحية" في فرنسا حيز التنفيذ

تنص على عزل إلزامي وقيود على حريات كثيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دخلت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، اليوم، حيز التنفيذ لمدة شهرين، والتي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.

وتبنّى البرلمان الأحد الماضي، قانونًا ينص على إعلان حالة "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19".

ويتعرض مَن يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة قيمتها 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها "خلال 15 يومًا".

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