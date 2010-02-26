وأكد تعليم حائل، أن تاريخ ووقت التقديم يؤخذ بالاعتبار في الأولوية, فالأولوية لمن يسجل أولاً، مبيناً أنه يمكن للراغبين التقديم في رياض الأطفال التقديم عبر الموقع : http://kgr.hailedu.gov.sa

أعلن تعليم حائل, إلغاء التقديم الورقي على الدراسة في مدارس رياض الأطفال بالمنطقة وحدّد الأحد القادم 16 جمادى الآخر 1439هـ، موعداً للتقديم الإلكتروني, فيما لم يُحدد آخر موعد للتقديم.

حائل.. إلغاء التقديم الورقي في رياض الأطفال وهذا موعد الإلكتروني خالد السليمي سبق 2018-02-25 أعلن تعليم حائل, إلغاء التقديم الورقي على الدراسة في مدارس رياض الأطفال بالمنطقة وحدّد الأحد القادم 16 جمادى الآخر 1439هـ، موعداً للتقديم الإلكتروني, فيما لم يُحدد آخر موعد للتقديم. وأكد تعليم حائل، أن تاريخ ووقت التقديم يؤخذ بالاعتبار في الأولوية, فالأولوية لمن يسجل أولاً، مبيناً أنه يمكن للراغبين التقديم في رياض الأطفال التقديم عبر الموقع : http://kgr.hailedu.gov.sa

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 02:26 PM

حائل.. إلغاء التقديم الورقي في رياض الأطفال وهذا موعد الإلكتروني التعليم: التاريخ والوقت تؤخذان في الاعتبار.. الأولوية لمن يسجل أولاً





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أعلن تعليم حائل, إلغاء التقديم الورقي على الدراسة في مدارس رياض الأطفال بالمنطقة وحدّد الأحد القادم 16 جمادى الآخر 1439هـ، موعداً للتقديم الإلكتروني, فيما لم يُحدد آخر موعد للتقديم.

وأكد تعليم حائل، أن تاريخ ووقت التقديم يؤخذ بالاعتبار في الأولوية, فالأولوية لمن يسجل أولاً، مبيناً أنه يمكن للراغبين التقديم في رياض الأطفال التقديم عبر الموقع : http://kgr.hailedu.gov.sa