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"المسرح" تقيم "ليالي الفلامنكو" في الرياض

لتقديم عرض أدائي على مدى 65 دقيقة

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس، فعالية "ليالي الفلامنكو" التي تستمر حتى 20 فبراير الحالي في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، وتستضيف خلالها الفرقة الإسبانية "Flamenco Projects"؛ لتقديم عرض أدائي على مدى 65 دقيقة لفن الفلامنكو بأسلوب جديد ومعاصر، تجمع مختلف ثقافات الفنّ الأندلسي الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي: الفعالية تأتي ضمن منهج واستراتيجية الهيئة القائمة على التعاون والتبادل الثقافي الدولي، ونؤكد على الاهتمام باطلاع الجمهور على تجارب فنية مختلفة من دول العالم، وإتاحة الفرصة لممارسي الفنون المسرحية والأدائية؛ للوقوف على مثل هذه التجارب.

وأضاف: حرصنا من خلال برنامج "العمل والتعلم" أن ندمج مجموعة من شباب وفتيات الوطن ضمن هذه الفرق؛ لاكتساب الخبرة من الممارسين العالميين في عدة مجالات؛ منها: الأزياء والإكسسوارات والإضاءة وإدارة خشبة المسرح والصوت، وفي هذا العرض تحديداً هناك ما يقارب 9 متدربين سعوديين اكتسبوا مجموعة من الخبرات بإمكاننا الاستفادة منها في عروض سعودية قادمة.

وشهد العرض الأول من "ليالي الفلامنكو" تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من 10 مؤدّي عروض و6 موسيقيين قدموا عرضًا أدائيًا على أنغام الموسيقى الإسبانية في قالب يعبّر عن فن الفلامنكو الأندلسي المعروف الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

هيئة المسرح والفنون الأدائية ليالي الفلامنكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسرح" تقيم "ليالي الفلامنكو" في الرياض
سبق

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس، فعالية "ليالي الفلامنكو" التي تستمر حتى 20 فبراير الحالي في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، وتستضيف خلالها الفرقة الإسبانية "Flamenco Projects"؛ لتقديم عرض أدائي على مدى 65 دقيقة لفن الفلامنكو بأسلوب جديد ومعاصر، تجمع مختلف ثقافات الفنّ الأندلسي الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي: الفعالية تأتي ضمن منهج واستراتيجية الهيئة القائمة على التعاون والتبادل الثقافي الدولي، ونؤكد على الاهتمام باطلاع الجمهور على تجارب فنية مختلفة من دول العالم، وإتاحة الفرصة لممارسي الفنون المسرحية والأدائية؛ للوقوف على مثل هذه التجارب.

وأضاف: حرصنا من خلال برنامج "العمل والتعلم" أن ندمج مجموعة من شباب وفتيات الوطن ضمن هذه الفرق؛ لاكتساب الخبرة من الممارسين العالميين في عدة مجالات؛ منها: الأزياء والإكسسوارات والإضاءة وإدارة خشبة المسرح والصوت، وفي هذا العرض تحديداً هناك ما يقارب 9 متدربين سعوديين اكتسبوا مجموعة من الخبرات بإمكاننا الاستفادة منها في عروض سعودية قادمة.

وشهد العرض الأول من "ليالي الفلامنكو" تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من 10 مؤدّي عروض و6 موسيقيين قدموا عرضًا أدائيًا على أنغام الموسيقى الإسبانية في قالب يعبّر عن فن الفلامنكو الأندلسي المعروف الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:16 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:38 PM

"المسرح" تقيم "ليالي الفلامنكو" في الرياض

لتقديم عرض أدائي على مدى 65 دقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس، فعالية "ليالي الفلامنكو" التي تستمر حتى 20 فبراير الحالي في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، وتستضيف خلالها الفرقة الإسبانية "Flamenco Projects"؛ لتقديم عرض أدائي على مدى 65 دقيقة لفن الفلامنكو بأسلوب جديد ومعاصر، تجمع مختلف ثقافات الفنّ الأندلسي الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي: الفعالية تأتي ضمن منهج واستراتيجية الهيئة القائمة على التعاون والتبادل الثقافي الدولي، ونؤكد على الاهتمام باطلاع الجمهور على تجارب فنية مختلفة من دول العالم، وإتاحة الفرصة لممارسي الفنون المسرحية والأدائية؛ للوقوف على مثل هذه التجارب.

وأضاف: حرصنا من خلال برنامج "العمل والتعلم" أن ندمج مجموعة من شباب وفتيات الوطن ضمن هذه الفرق؛ لاكتساب الخبرة من الممارسين العالميين في عدة مجالات؛ منها: الأزياء والإكسسوارات والإضاءة وإدارة خشبة المسرح والصوت، وفي هذا العرض تحديداً هناك ما يقارب 9 متدربين سعوديين اكتسبوا مجموعة من الخبرات بإمكاننا الاستفادة منها في عروض سعودية قادمة.

وشهد العرض الأول من "ليالي الفلامنكو" تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع أداء الفرقة المكونة من 10 مؤدّي عروض و6 موسيقيين قدموا عرضًا أدائيًا على أنغام الموسيقى الإسبانية في قالب يعبّر عن فن الفلامنكو الأندلسي المعروف الذي نشأ في جنوب إسبانيا.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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