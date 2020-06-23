النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتحسين المشهد الحضاري.. أمانة الجوف تزيل المخلفات والأنقاض بـ"سكاكا"

رفعت 337 ألف متر مكعب الأسبوع الماضي.. ودعت الجميع للتعاون معها

ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كل الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها؛ وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت "الأمانة" أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء.

ودعت أمانة المنطقة كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 على مدار 24 ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتحسين المشهد الحضاري.. أمانة الجوف تزيل المخلفات والأنقاض بـ"سكاكا"
سبق

ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كل الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها؛ وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت "الأمانة" أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء.

ودعت أمانة المنطقة كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 على مدار 24 ساعة.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:33 PM

لتحسين المشهد الحضاري.. أمانة الجوف تزيل المخلفات والأنقاض بـ"سكاكا"

رفعت 337 ألف متر مكعب الأسبوع الماضي.. ودعت الجميع للتعاون معها

A A A
عبدالرحمن العازمي - سكاكا
1
698

ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا، تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، إزالة كل الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها؛ وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت "الأمانة" أنه خلال الأسبوع الماضي تمت إزالة أكثر من 337000 متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء.

ودعت أمانة المنطقة كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات 940 على مدار 24 ساعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,103
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,955
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,602
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,864

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة