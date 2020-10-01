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"آل جابر" يبحث مع سفير النرويج التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض

أكدا على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وشامل فى اليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم, بسفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، والتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما قدم آل جابر التهنئة لسفير النرويج بمناسبة فوز النرويج بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعام 2021-2022.

اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر" يبحث مع سفير النرويج التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم, بسفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، والتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما قدم آل جابر التهنئة لسفير النرويج بمناسبة فوز النرويج بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعام 2021-2022.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
10:08 PM

"آل جابر" يبحث مع سفير النرويج التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض

أكدا على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وشامل فى اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم, بسفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض، والتأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما قدم آل جابر التهنئة لسفير النرويج بمناسبة فوز النرويج بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعام 2021-2022.

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