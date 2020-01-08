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"تقنية مكة" تحقق المركز الأول في قياس الكفاءة التشغيلية

"الأعرج" أشاد بفريق العمل

حقَّقت كلية التقنية بمكة المكرمة المركز الأول في نتائج قياس الكفاءة التشغيلية على مستوى كليات التقنية (البنين) في منطقة مكة المكرمة.

من جانبه، أبدى عميد الكلية، الدكتور عبدالله الأعرج، شكره لإدارة التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تلقته الكلية في شتى المجالات.

وأشاد الدكتور "الأعرج" بفريق العمل بالكلية التقنية بمكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه النتيجة هي الجائزة الحقيقية لتضافر جهودهم، وأدائهم المتفرد لخدمة قطاع التدريب في العاصمة المقدسة.

مكة المكرمة كلية التقنية التدريب التقني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقنية مكة" تحقق المركز الأول في قياس الكفاءة التشغيلية
سبق

حقَّقت كلية التقنية بمكة المكرمة المركز الأول في نتائج قياس الكفاءة التشغيلية على مستوى كليات التقنية (البنين) في منطقة مكة المكرمة.

من جانبه، أبدى عميد الكلية، الدكتور عبدالله الأعرج، شكره لإدارة التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تلقته الكلية في شتى المجالات.

وأشاد الدكتور "الأعرج" بفريق العمل بالكلية التقنية بمكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه النتيجة هي الجائزة الحقيقية لتضافر جهودهم، وأدائهم المتفرد لخدمة قطاع التدريب في العاصمة المقدسة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:51 AM

"تقنية مكة" تحقق المركز الأول في قياس الكفاءة التشغيلية

"الأعرج" أشاد بفريق العمل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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حقَّقت كلية التقنية بمكة المكرمة المركز الأول في نتائج قياس الكفاءة التشغيلية على مستوى كليات التقنية (البنين) في منطقة مكة المكرمة.

من جانبه، أبدى عميد الكلية، الدكتور عبدالله الأعرج، شكره لإدارة التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة على الدعم الذي تلقته الكلية في شتى المجالات.

وأشاد الدكتور "الأعرج" بفريق العمل بالكلية التقنية بمكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه النتيجة هي الجائزة الحقيقية لتضافر جهودهم، وأدائهم المتفرد لخدمة قطاع التدريب في العاصمة المقدسة.

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