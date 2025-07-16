النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو

السكان العالقون في النفق اضطروا للسباحة للخروج منه

هطلت أمطار غزيرة جدًا على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو: هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، ولم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرًا من العاصفة.

وأضاف: مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات، وفي أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو.

وأردف العمدة: لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطًا.


وأشارت الوكالة إلى أن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه. وأشارت إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو
سبق

هطلت أمطار غزيرة جدًا على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو: هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، ولم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرًا من العاصفة.

وأضاف: مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات، وفي أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو.

وأردف العمدة: لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطًا.


وأشارت الوكالة إلى أن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه. وأشارت إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:18 PM

لا مثيل لها منذ 200 عام.. هطول أمطار غزيرة على باليرمو

السكان العالقون في النفق اضطروا للسباحة للخروج منه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,099

هطلت أمطار غزيرة جدًا على باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وخلال ساعتين فقط، هطل المعدل السنوي من المطر على المدينة.

ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال عمدة المدينة ليولوكا أورلاندو: هطول الأمطار كان الأسوأ منذ 200 عام، ولم يتوقع أحد مثل هذه الأمطار، لذلك لم تصدر السلطات تحذيرًا من العاصفة.

وأضاف: مستويات المياه في بعض أجزاء المدينة وصلت إلى أسطح السيارات، وفي أقل من ساعتين سقط أكثر من متر من الأمطار في باليرمو.

وأردف العمدة: لو قامت السلطات في الوقت المطلوب، بإعلان المستوى الأحمر من الخطر في حالة الطقس، فإن كل الإجراءات اللازمة كانت ستصبح أكثر نشاطًا.


وأشارت الوكالة إلى أن السكان الذين علقوا في النفق أثناء هطول الأمطار، اضطروا للسباحة للخروج منه. وأشارت إلى وفاة شخصين، لم يتمكنا من الخروج من السيارة خلال وقوعها في مياه الفيضانات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة