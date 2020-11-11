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أمريكا تسجل 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 10,170,846 والوفيات 239,590 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة.


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أمريكا تسجل 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة.


11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:26 PM

أمريكا تسجل 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 10,170,846 والوفيات 239,590 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة.


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