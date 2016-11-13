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اختتام منافسات "المسرح المدرسي" بتعليم جازان بمشاركة 100 طالب

تأهل إدارتين إلى نهائيات مهرجان الرياض

اختتمت، اليوم الأربعاء، منافسات البرنامج الوزاري "المسرح المدرسي"، بمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة مئة طالب من إدارات عدة على مستوى المملكة.

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة سالم الزهراني، وعلى مسرح مدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان.

ورحب "أبوهادي" بمشرف عام النشاط الثقافي، وبجميع ضيوف المنطقة من المشاركين ولجنة التحكيم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم للاهتمام بالطلاب والطالبات، وتوفير المنافسات التي ترفع من مستواهم المعرفي والثقافي والمهاري، وتغرس فيهم روح التنافس الشريف.

وقال إن الاتفاق المبدئي بين وزارتَي التعليم والثقافة سيفتح آفاقًا كبيرة ويتيح الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية مواهبهم، وفق أسس علمية مدروسة.

وأضاف أن الاهتمام بالمسرح سينعكس إيجابيًّا على الميدان؛ لما يمثله من دور كبير في إرسال الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوك وغرس القيم؛ حيث يعد المسرح الأب لجميع الفنون.

وأشاد بالطلاب المشاركين في فعاليات الحفل، والذين تحدثوا بلغة فصيحة وجميلة؛ مما يؤكد أن الميدان يزخر بالعديد من المبدعين والمبدعات، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق مستقبلًا في تمثيل وطننا العظيم على أكبر المسارح العالمية.

وعبر الطالب عبدالرحمن الشهري، من تعليم محايل عسير، باسمه واسم الطلاب المشاركين؛ عن شكره لتعليم جازان على الاستضافة وكرم الضيافة، مثمنًا جهود وزارة التعليم في اكتشاف مواهب الطلاب والحرص على تنميتها وصقلها؛ من خلال عدد من البرامج المتنوعة ومنها المسرح، متمنيًا التوفيق لجميع زملائه.

واختتم الحفل بقراءة توصيات لجنة التحكيم، ثم كُرم الفائزون؛ حيث حلّ تعليم نجران أولًا، وتعليم جازان ثانيًا، ليتأهلا سويًّا للمنافسات النهائية "مهرجان الفرق المسرحية الـ14"، والتي ستجري في العاصمة الرياض.

فيما حقق الطالب فهد سبتان، من تعليم صبيا، جائزة أفضل ممثل، وحققت إدارة تعليم بيشة جائزة أفضل مكياج، وحقق تعليم جازان جائزة أفضل ملابس، وفي المؤثرات والإضاءة والنص والديكور والإخراج، حقّق تعليم نجران المركز الأول، كما كُرم الداعمون واللجان المنظِّمة ومشرف الوزارة.

المسرح المدرسي تعليم جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام منافسات "المسرح المدرسي" بتعليم جازان بمشاركة 100 طالب
سبق

اختتمت، اليوم الأربعاء، منافسات البرنامج الوزاري "المسرح المدرسي"، بمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة مئة طالب من إدارات عدة على مستوى المملكة.

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة سالم الزهراني، وعلى مسرح مدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان.

ورحب "أبوهادي" بمشرف عام النشاط الثقافي، وبجميع ضيوف المنطقة من المشاركين ولجنة التحكيم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم للاهتمام بالطلاب والطالبات، وتوفير المنافسات التي ترفع من مستواهم المعرفي والثقافي والمهاري، وتغرس فيهم روح التنافس الشريف.

وقال إن الاتفاق المبدئي بين وزارتَي التعليم والثقافة سيفتح آفاقًا كبيرة ويتيح الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية مواهبهم، وفق أسس علمية مدروسة.

وأضاف أن الاهتمام بالمسرح سينعكس إيجابيًّا على الميدان؛ لما يمثله من دور كبير في إرسال الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوك وغرس القيم؛ حيث يعد المسرح الأب لجميع الفنون.

وأشاد بالطلاب المشاركين في فعاليات الحفل، والذين تحدثوا بلغة فصيحة وجميلة؛ مما يؤكد أن الميدان يزخر بالعديد من المبدعين والمبدعات، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق مستقبلًا في تمثيل وطننا العظيم على أكبر المسارح العالمية.

وعبر الطالب عبدالرحمن الشهري، من تعليم محايل عسير، باسمه واسم الطلاب المشاركين؛ عن شكره لتعليم جازان على الاستضافة وكرم الضيافة، مثمنًا جهود وزارة التعليم في اكتشاف مواهب الطلاب والحرص على تنميتها وصقلها؛ من خلال عدد من البرامج المتنوعة ومنها المسرح، متمنيًا التوفيق لجميع زملائه.

واختتم الحفل بقراءة توصيات لجنة التحكيم، ثم كُرم الفائزون؛ حيث حلّ تعليم نجران أولًا، وتعليم جازان ثانيًا، ليتأهلا سويًّا للمنافسات النهائية "مهرجان الفرق المسرحية الـ14"، والتي ستجري في العاصمة الرياض.

فيما حقق الطالب فهد سبتان، من تعليم صبيا، جائزة أفضل ممثل، وحققت إدارة تعليم بيشة جائزة أفضل مكياج، وحقق تعليم جازان جائزة أفضل ملابس، وفي المؤثرات والإضاءة والنص والديكور والإخراج، حقّق تعليم نجران المركز الأول، كما كُرم الداعمون واللجان المنظِّمة ومشرف الوزارة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:11 PM

اختتام منافسات "المسرح المدرسي" بتعليم جازان بمشاركة 100 طالب

تأهل إدارتين إلى نهائيات مهرجان الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت، اليوم الأربعاء، منافسات البرنامج الوزاري "المسرح المدرسي"، بمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة مئة طالب من إدارات عدة على مستوى المملكة.

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة سالم الزهراني، وعلى مسرح مدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان.

ورحب "أبوهادي" بمشرف عام النشاط الثقافي، وبجميع ضيوف المنطقة من المشاركين ولجنة التحكيم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم للاهتمام بالطلاب والطالبات، وتوفير المنافسات التي ترفع من مستواهم المعرفي والثقافي والمهاري، وتغرس فيهم روح التنافس الشريف.

وقال إن الاتفاق المبدئي بين وزارتَي التعليم والثقافة سيفتح آفاقًا كبيرة ويتيح الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية مواهبهم، وفق أسس علمية مدروسة.

وأضاف أن الاهتمام بالمسرح سينعكس إيجابيًّا على الميدان؛ لما يمثله من دور كبير في إرسال الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوك وغرس القيم؛ حيث يعد المسرح الأب لجميع الفنون.

وأشاد بالطلاب المشاركين في فعاليات الحفل، والذين تحدثوا بلغة فصيحة وجميلة؛ مما يؤكد أن الميدان يزخر بالعديد من المبدعين والمبدعات، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق مستقبلًا في تمثيل وطننا العظيم على أكبر المسارح العالمية.

وعبر الطالب عبدالرحمن الشهري، من تعليم محايل عسير، باسمه واسم الطلاب المشاركين؛ عن شكره لتعليم جازان على الاستضافة وكرم الضيافة، مثمنًا جهود وزارة التعليم في اكتشاف مواهب الطلاب والحرص على تنميتها وصقلها؛ من خلال عدد من البرامج المتنوعة ومنها المسرح، متمنيًا التوفيق لجميع زملائه.

واختتم الحفل بقراءة توصيات لجنة التحكيم، ثم كُرم الفائزون؛ حيث حلّ تعليم نجران أولًا، وتعليم جازان ثانيًا، ليتأهلا سويًّا للمنافسات النهائية "مهرجان الفرق المسرحية الـ14"، والتي ستجري في العاصمة الرياض.

فيما حقق الطالب فهد سبتان، من تعليم صبيا، جائزة أفضل ممثل، وحققت إدارة تعليم بيشة جائزة أفضل مكياج، وحقق تعليم جازان جائزة أفضل ملابس، وفي المؤثرات والإضاءة والنص والديكور والإخراج، حقّق تعليم نجران المركز الأول، كما كُرم الداعمون واللجان المنظِّمة ومشرف الوزارة.

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