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"فيتوريا" لـ "الهلاليين": لا تعطوا للاعبينكم أعذاراً وفي "أوروبا" نلعب كل ثلاثة أيام مباراة!

وجه المدير الفني لنادي النصر، المدرب روي فيتوريا رسالة لمسؤولي الهلال طالبهم فيها بعدم التماس الأعذار بحجة الإرهاق.

وأضاف :" فوزنا على الهلال لم يكن بسبب إرهاق لاعبيه.. في أوروبا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة".

وتابع :" جهزت أربع خطط تكتيكية لمباراة الهلال ونجحنا فيما نريد تطبيقه خلال المباراة وطالبت اللاعبين بعدم التفكير في الفوز فقط بل اللعب على أن يكون الفوز أمراً واقعياً".

وقال إنه فضل عدم الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى حتى يتم شفاؤه من الإصابة تماماً".

الرياض ملعب جامعة الأمير سلطان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر الهلال مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيتوريا" لـ "الهلاليين": لا تعطوا للاعبينكم أعذاراً وفي "أوروبا" نلعب كل ثلاثة أيام مباراة!
سبق

وجه المدير الفني لنادي النصر، المدرب روي فيتوريا رسالة لمسؤولي الهلال طالبهم فيها بعدم التماس الأعذار بحجة الإرهاق.

وأضاف :" فوزنا على الهلال لم يكن بسبب إرهاق لاعبيه.. في أوروبا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة".

وتابع :" جهزت أربع خطط تكتيكية لمباراة الهلال ونجحنا فيما نريد تطبيقه خلال المباراة وطالبت اللاعبين بعدم التفكير في الفوز فقط بل اللعب على أن يكون الفوز أمراً واقعياً".

وقال إنه فضل عدم الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى حتى يتم شفاؤه من الإصابة تماماً".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:58 PM

"فيتوريا" لـ "الهلاليين": لا تعطوا للاعبينكم أعذاراً وفي "أوروبا" نلعب كل ثلاثة أيام مباراة!

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محمد السيّد - الرياض
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وجه المدير الفني لنادي النصر، المدرب روي فيتوريا رسالة لمسؤولي الهلال طالبهم فيها بعدم التماس الأعذار بحجة الإرهاق.

وأضاف :" فوزنا على الهلال لم يكن بسبب إرهاق لاعبيه.. في أوروبا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة".

وتابع :" جهزت أربع خطط تكتيكية لمباراة الهلال ونجحنا فيما نريد تطبيقه خلال المباراة وطالبت اللاعبين بعدم التفكير في الفوز فقط بل اللعب على أن يكون الفوز أمراً واقعياً".

وقال إنه فضل عدم الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى حتى يتم شفاؤه من الإصابة تماماً".

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