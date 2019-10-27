وقال إنه فضل عدم الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى حتى يتم شفاؤه من الإصابة تماماً".

وتابع :" جهزت أربع خطط تكتيكية لمباراة الهلال ونجحنا فيما نريد تطبيقه خلال المباراة وطالبت اللاعبين بعدم التفكير في الفوز فقط بل اللعب على أن يكون الفوز أمراً واقعياً".

وأضاف :" فوزنا على الهلال لم يكن بسبب إرهاق لاعبيه.. في أوروبا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة".

وجه المدير الفني لنادي النصر، المدرب روي فيتوريا رسالة لمسؤولي الهلال طالبهم فيها بعدم التماس الأعذار بحجة الإرهاق.

"فيتوريا" لـ "الهلاليين": لا تعطوا للاعبينكم أعذاراً وفي "أوروبا" نلعب كل ثلاثة أيام مباراة! محمد السيّد سبق 2019-10-27 وجه المدير الفني لنادي النصر، المدرب روي فيتوريا رسالة لمسؤولي الهلال طالبهم فيها بعدم التماس الأعذار بحجة الإرهاق. وأضاف :" فوزنا على الهلال لم يكن بسبب إرهاق لاعبيه.. في أوروبا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة". وتابع :" جهزت أربع خطط تكتيكية لمباراة الهلال ونجحنا فيما نريد تطبيقه خلال المباراة وطالبت اللاعبين بعدم التفكير في الفوز فقط بل اللعب على أن يكون الفوز أمراً واقعياً". وقال إنه فضل عدم الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى حتى يتم شفاؤه من الإصابة تماماً".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 11:58 PM

"فيتوريا" لـ "الهلاليين": لا تعطوا للاعبينكم أعذاراً وفي "أوروبا" نلعب كل ثلاثة أيام مباراة!





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وجه المدير الفني لنادي النصر، المدرب روي فيتوريا رسالة لمسؤولي الهلال طالبهم فيها بعدم التماس الأعذار بحجة الإرهاق.

وأضاف :" فوزنا على الهلال لم يكن بسبب إرهاق لاعبيه.. في أوروبا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة".

وتابع :" جهزت أربع خطط تكتيكية لمباراة الهلال ونجحنا فيما نريد تطبيقه خلال المباراة وطالبت اللاعبين بعدم التفكير في الفوز فقط بل اللعب على أن يكون الفوز أمراً واقعياً".

وقال إنه فضل عدم الدفع باللاعب النيجيري أحمد موسى حتى يتم شفاؤه من الإصابة تماماً".