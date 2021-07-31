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"هيئة الفضاء" و"الوكالة البريطانية" تعززان تعاونهما الإستراتيجي لتنمية الفضاء

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية آيان أنيت، وذلك في إطار تعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، وتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء وتقنياته.

وانعقد اللقاء بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما ناقش الجانبان سبل التعاون في بناء علوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات والسياسات والقوانين والأنظمة وتنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال، تعزز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي، والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة.

الهيئة السعودية للفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الفضاء" و"الوكالة البريطانية" تعززان تعاونهما الإستراتيجي لتنمية الفضاء
سبق

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية آيان أنيت، وذلك في إطار تعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، وتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء وتقنياته.

وانعقد اللقاء بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما ناقش الجانبان سبل التعاون في بناء علوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات والسياسات والقوانين والأنظمة وتنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال، تعزز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي، والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
10:00 PM

"هيئة الفضاء" و"الوكالة البريطانية" تعززان تعاونهما الإستراتيجي لتنمية الفضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية آيان أنيت، وذلك في إطار تعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، وتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء وتقنياته.

وانعقد اللقاء بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما ناقش الجانبان سبل التعاون في بناء علوم الفضاء والتكنولوجيا والتطبيقات والسياسات والقوانين والأنظمة وتنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شراكات دولية فعالة في المجال، تعزز دور الهيئة وتدعم خطواتها نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي، والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة.

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