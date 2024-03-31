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مليشيا الحوثي تطلق النار على موكب كبير المراقبين الأمميين بالحديدة

لتعطيل الاجتماع مع فريق الشرعية في المناطق المحررة

قالت مصادر إن مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغارد؛ لتعطيل الاجتماع مع فريق الشرعية في المناطق المحررة بالحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيا أطلقت الرصاص على جرافة تابعة لقوات الشرعية كانت تقوم بفتح الطريق للمسؤول الأممي القادم من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق المقاومة المشتركة.

وكانت المليشيا قد منعت المسؤول الأممي من التحرك إلى مناطق الشرعية لعقد الاجتماع مع الفريق الحكومي، وتعللت بعدم وجود مهندسين لنزع الألغام من الطريق التي تمر من خط التماسّ في شارع الخمسين بالحديدة.

قال الفريق الحكومي إنه فوجئ باتصال من رئيس لجنة الرقابة الأممية "لوليسغارد" طالباً التأجيل، ويسأل عما إذا كان هناك اشتباكات بالفعل في خطوط التماسّ حسب ما أبلغه الطرف الآخر (المليشيا الحوثية)، وهو ما لم يكن حاصلاً على الإطلاق.

وكانت المليشيا أبلغت "لوليسغارد" كذلك بوجود اشتباكات في كيلو 8، وحذرته من التحرك لعقد الاجتماع؛ لكون ذلك مخاطرة.

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مليشيا الحوثي تطلق النار على موكب كبير المراقبين الأمميين بالحديدة
سبق

قالت مصادر إن مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغارد؛ لتعطيل الاجتماع مع فريق الشرعية في المناطق المحررة بالحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيا أطلقت الرصاص على جرافة تابعة لقوات الشرعية كانت تقوم بفتح الطريق للمسؤول الأممي القادم من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق المقاومة المشتركة.

وكانت المليشيا قد منعت المسؤول الأممي من التحرك إلى مناطق الشرعية لعقد الاجتماع مع الفريق الحكومي، وتعللت بعدم وجود مهندسين لنزع الألغام من الطريق التي تمر من خط التماسّ في شارع الخمسين بالحديدة.

قال الفريق الحكومي إنه فوجئ باتصال من رئيس لجنة الرقابة الأممية "لوليسغارد" طالباً التأجيل، ويسأل عما إذا كان هناك اشتباكات بالفعل في خطوط التماسّ حسب ما أبلغه الطرف الآخر (المليشيا الحوثية)، وهو ما لم يكن حاصلاً على الإطلاق.

وكانت المليشيا أبلغت "لوليسغارد" كذلك بوجود اشتباكات في كيلو 8، وحذرته من التحرك لعقد الاجتماع؛ لكون ذلك مخاطرة.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
05:50 PM

مليشيا الحوثي تطلق النار على موكب كبير المراقبين الأمميين بالحديدة

لتعطيل الاجتماع مع فريق الشرعية في المناطق المحررة

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عبدالله البارقي - الرياض
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قالت مصادر إن مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغارد؛ لتعطيل الاجتماع مع فريق الشرعية في المناطق المحررة بالحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيا أطلقت الرصاص على جرافة تابعة لقوات الشرعية كانت تقوم بفتح الطريق للمسؤول الأممي القادم من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق المقاومة المشتركة.

وكانت المليشيا قد منعت المسؤول الأممي من التحرك إلى مناطق الشرعية لعقد الاجتماع مع الفريق الحكومي، وتعللت بعدم وجود مهندسين لنزع الألغام من الطريق التي تمر من خط التماسّ في شارع الخمسين بالحديدة.

قال الفريق الحكومي إنه فوجئ باتصال من رئيس لجنة الرقابة الأممية "لوليسغارد" طالباً التأجيل، ويسأل عما إذا كان هناك اشتباكات بالفعل في خطوط التماسّ حسب ما أبلغه الطرف الآخر (المليشيا الحوثية)، وهو ما لم يكن حاصلاً على الإطلاق.

وكانت المليشيا أبلغت "لوليسغارد" كذلك بوجود اشتباكات في كيلو 8، وحذرته من التحرك لعقد الاجتماع؛ لكون ذلك مخاطرة.

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