"رينارد": سنخوض مواجهة تاريخية أمام منتخب فلسطين .. و"عطيف": "الصناعية" لن تعيقنا

وصف رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تقام مساء الغد بالتاريخية.

وقال في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، كما ستكون صعبة، فنحن سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره".

وعن الكثافة الجماهيرية المتوقع حضورها قال: "لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس".

وتطرق رينارد للاعبين المصابين وقال: "سلمان الفرج وجميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".

من جهته قال عبدالله عطيف عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وعن اللعب في أرضية صناعية قال: "الأرضية الصناعية لن تعيقنا".