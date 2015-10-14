"رينارد": سنخوض مواجهة تاريخية أمام منتخب فلسطين .. و"عطيف": "الصناعية" لن تعيقنا
وصف رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تقام مساء الغد بالتاريخية.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، كما ستكون صعبة، فنحن سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره".
وعن الكثافة الجماهيرية المتوقع حضورها قال: "لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس".
وتطرق رينارد للاعبين المصابين وقال: "سلمان الفرج وجميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".
من جهته قال عبدالله عطيف عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".
وعن اللعب في أرضية صناعية قال: "الأرضية الصناعية لن تعيقنا".
"رينارد": سنخوض مواجهة تاريخية أمام منتخب فلسطين .. و"عطيف": "الصناعية" لن تعيقنا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-14
وصف رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تقام مساء الغد بالتاريخية.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، كما ستكون صعبة، فنحن سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره".
وعن الكثافة الجماهيرية المتوقع حضورها قال: "لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس".
وتطرق رينارد للاعبين المصابين وقال: "سلمان الفرج وجميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".
من جهته قال عبدالله عطيف عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".
وعن اللعب في أرضية صناعية قال: "الأرضية الصناعية لن تعيقنا".
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:53 PM
"رينارد": سنخوض مواجهة تاريخية أمام منتخب فلسطين .. و"عطيف": "الصناعية" لن تعيقنا
وصف رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تقام مساء الغد بالتاريخية.
وقال في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام منتخب فلسطين ستكون تاريخية، كما ستكون صعبة، فنحن سنلعب أمام منتخب مميز على أرضه وبين جماهيره".
وعن الكثافة الجماهيرية المتوقع حضورها قال: "لدينا القدرة على اللعب تحت أي ظروف، حيث إن لاعبي الأخضر معتادون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس".
وتطرق رينارد للاعبين المصابين وقال: "سلمان الفرج وجميع عناصر المنتخب جاهزون للمباراة".
من جهته قال عبدالله عطيف عن المواجهة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب متطور وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".
وعن اللعب في أرضية صناعية قال: "الأرضية الصناعية لن تعيقنا".