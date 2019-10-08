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سقط بمركبته في الشق ونجا بأعجوبة.. وأهالٍ بالليث: هذه الجهة مسؤولة

طبقة أسفلتية متآكلة عصفت بها الهطولات وردم بلا جسور في بطون الأودية

نجا مواطن بأعجوبة من حادث تَعَرّض له على طريق "جدم الفروخية" شرقي الليث، بعد أن هَوَت به مركبته داخل شِقٍّ أحدَثَته الأمطار التي هطلت مساء أمس على المنطقة.

وفي التفاصيل؛ تَعَرّض مواطن في مركز جدم، على الطريق الرابط بين المركز وقرية الفروخية، لحادث بعد أن هَوَت به مركبته بشكل مفاجئ داخل شِق في الطريق نفسه، عقب الأمطار والسيول التي شهدها المركز مساء أمس؛ فيما لم يصب بأي أذى.

وقد نجا المواطن؛ بينما تعرضت مركبته للتلف من جراء السقوط داخل الشق، وسط غياب وسائل السلامة من لوحات تحذيرية ونحوها، إلى جانب هشاشة الطبقة الأسفلتية.

من جانبهم، حمّل مواطنون "بلدية غميقة" الأسباب التي أدت لتآكل الطبقة الإسفلتية وانجرافها، وعدم مقاومتها لجريان السيول؛ لافتين إلى أن البلدية تَعَمّدت ردم المنطقة دون بناء وتشييد جسور في بطون الأودية؛ مما كشف سوء الخدمة المقدمة.

وطالَبَ الأهالي مسؤولي بلدية غميقة، بضرورة تدارك الأمر مستقبلًا؛ مؤكدين أن أغلب طرق المركز تعاني من سوء التنفيذ؛ ما جعلها غير قادرة على مقاومة مواسم الأمطار، في ظل غياب الرقابة الميدانية، والوقوف على الأضرار وتفاديها في المستقبل.

الليث جدم الفروخية أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقط بمركبته في الشق ونجا بأعجوبة.. وأهالٍ بالليث: هذه الجهة مسؤولة
سبق

نجا مواطن بأعجوبة من حادث تَعَرّض له على طريق "جدم الفروخية" شرقي الليث، بعد أن هَوَت به مركبته داخل شِقٍّ أحدَثَته الأمطار التي هطلت مساء أمس على المنطقة.

وفي التفاصيل؛ تَعَرّض مواطن في مركز جدم، على الطريق الرابط بين المركز وقرية الفروخية، لحادث بعد أن هَوَت به مركبته بشكل مفاجئ داخل شِق في الطريق نفسه، عقب الأمطار والسيول التي شهدها المركز مساء أمس؛ فيما لم يصب بأي أذى.

وقد نجا المواطن؛ بينما تعرضت مركبته للتلف من جراء السقوط داخل الشق، وسط غياب وسائل السلامة من لوحات تحذيرية ونحوها، إلى جانب هشاشة الطبقة الأسفلتية.

من جانبهم، حمّل مواطنون "بلدية غميقة" الأسباب التي أدت لتآكل الطبقة الإسفلتية وانجرافها، وعدم مقاومتها لجريان السيول؛ لافتين إلى أن البلدية تَعَمّدت ردم المنطقة دون بناء وتشييد جسور في بطون الأودية؛ مما كشف سوء الخدمة المقدمة.

وطالَبَ الأهالي مسؤولي بلدية غميقة، بضرورة تدارك الأمر مستقبلًا؛ مؤكدين أن أغلب طرق المركز تعاني من سوء التنفيذ؛ ما جعلها غير قادرة على مقاومة مواسم الأمطار، في ظل غياب الرقابة الميدانية، والوقوف على الأضرار وتفاديها في المستقبل.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:34 PM

سقط بمركبته في الشق ونجا بأعجوبة.. وأهالٍ بالليث: هذه الجهة مسؤولة

طبقة أسفلتية متآكلة عصفت بها الهطولات وردم بلا جسور في بطون الأودية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجا مواطن بأعجوبة من حادث تَعَرّض له على طريق "جدم الفروخية" شرقي الليث، بعد أن هَوَت به مركبته داخل شِقٍّ أحدَثَته الأمطار التي هطلت مساء أمس على المنطقة.

وفي التفاصيل؛ تَعَرّض مواطن في مركز جدم، على الطريق الرابط بين المركز وقرية الفروخية، لحادث بعد أن هَوَت به مركبته بشكل مفاجئ داخل شِق في الطريق نفسه، عقب الأمطار والسيول التي شهدها المركز مساء أمس؛ فيما لم يصب بأي أذى.

وقد نجا المواطن؛ بينما تعرضت مركبته للتلف من جراء السقوط داخل الشق، وسط غياب وسائل السلامة من لوحات تحذيرية ونحوها، إلى جانب هشاشة الطبقة الأسفلتية.

من جانبهم، حمّل مواطنون "بلدية غميقة" الأسباب التي أدت لتآكل الطبقة الإسفلتية وانجرافها، وعدم مقاومتها لجريان السيول؛ لافتين إلى أن البلدية تَعَمّدت ردم المنطقة دون بناء وتشييد جسور في بطون الأودية؛ مما كشف سوء الخدمة المقدمة.

وطالَبَ الأهالي مسؤولي بلدية غميقة، بضرورة تدارك الأمر مستقبلًا؛ مؤكدين أن أغلب طرق المركز تعاني من سوء التنفيذ؛ ما جعلها غير قادرة على مقاومة مواسم الأمطار، في ظل غياب الرقابة الميدانية، والوقوف على الأضرار وتفاديها في المستقبل.

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