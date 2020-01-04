أصدر أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الشمراني مديرًا عامًّا للإدارة العامة للحقوق الخاصة بديوان الإمارة.
الشمراني مديراً للحقوق الخاصة بأمارة الباحة
أصدر أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الشمراني مديرًا عامًّا للإدارة العامة للحقوق الخاصة بديوان الإمارة.
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الشمراني مديراً للحقوق الخاصة بأمارة الباحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-04
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:36 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
06:39 AM
الشمراني مديراً للحقوق الخاصة بأمارة الباحة
أصدر أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الشمراني مديرًا عامًّا للإدارة العامة للحقوق الخاصة بديوان الإمارة.
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