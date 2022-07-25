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"الشرعية" تكبّد الحوثيين قتلى وجرحى.. وتفشل هجومهم على مواقعها في التحيتا

الميليشيا كثَّفت خرقها لهدنة الحديدة

سقط عدد من المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح، اليوم (الثلاثاء)، خلال صد الجيش الوطني اليمني هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في اتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن ميليشيا الحوثي حاولت للمرة الثانية خلال 24 ساعة، التقدم في اتجاه مواقع الجيش في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار.

وبيّن الموقع أن ميليشيا الحوثي كثفت عمليات القصف التي تشنها بشكل متواصل على مواقع قوات الجيش الوطني في الدريهمي.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم، بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون؛ مواقع تمركز قوات الجيش جنوبي مديرية الدريهمي، في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية في الحديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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"الشرعية" تكبّد الحوثيين قتلى وجرحى.. وتفشل هجومهم على مواقعها في التحيتا
سبق

سقط عدد من المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح، اليوم (الثلاثاء)، خلال صد الجيش الوطني اليمني هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في اتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن ميليشيا الحوثي حاولت للمرة الثانية خلال 24 ساعة، التقدم في اتجاه مواقع الجيش في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار.

وبيّن الموقع أن ميليشيا الحوثي كثفت عمليات القصف التي تشنها بشكل متواصل على مواقع قوات الجيش الوطني في الدريهمي.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم، بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون؛ مواقع تمركز قوات الجيش جنوبي مديرية الدريهمي، في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية في الحديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:40 PM

"الشرعية" تكبّد الحوثيين قتلى وجرحى.. وتفشل هجومهم على مواقعها في التحيتا

الميليشيا كثَّفت خرقها لهدنة الحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط عدد من المتمردين الحوثيين بين قتيل وجريح، اليوم (الثلاثاء)، خلال صد الجيش الوطني اليمني هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في اتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن ميليشيا الحوثي حاولت للمرة الثانية خلال 24 ساعة، التقدم في اتجاه مواقع الجيش في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار.

وبيّن الموقع أن ميليشيا الحوثي كثفت عمليات القصف التي تشنها بشكل متواصل على مواقع قوات الجيش الوطني في الدريهمي.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم، بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون؛ مواقع تمركز قوات الجيش جنوبي مديرية الدريهمي، في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية في الحديدة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

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