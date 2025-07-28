حصل الباحث حاتم بن تركي السلات العتيبي على درجة الماجستير في هندسة الطيران من جامعة هنغ كنغ للعلوم والتقنية في جمهورية الصين الشعبية.
"العتيبي" يحصل على الماجستير في هندسة الطيران
حصل الباحث حاتم بن تركي السلات العتيبي على درجة الماجستير في هندسة الطيران من جامعة هنغ كنغ للعلوم والتقنية في جمهورية الصين الشعبية.
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"العتيبي" يحصل على الماجستير في هندسة الطيرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-27
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
10:00 PM
"العتيبي" يحصل على الماجستير في هندسة الطيران
حصل الباحث حاتم بن تركي السلات العتيبي على درجة الماجستير في هندسة الطيران من جامعة هنغ كنغ للعلوم والتقنية في جمهورية الصين الشعبية.
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