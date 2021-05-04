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"البيجاوي": مليون و800 ألف معتمر صلوا بالروضة الشريفة عبر "اعتمرنا"

من خلال تسخير التقنية والتكامل مع الأجهزة الأخرى.. ووسط إجراءات احترازية مشددة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد عبدالرحمن البيجاوي، أن أكثر من 1.8 مليون زائر أدوا الصلاة في الروضة الشريفة وتشرفوا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأوضح "البيجاوي"، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذا العدد لم يكن بالإمكان ضبطه لولا تسخير التقنية والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وأضاف: "اليوم يتم الحجز وفق الطاقة الاستيعابية، مع مراعاة التباعد الجسدي، وأن يكون مؤهلًا للاشتراطات الصحية، وأن يكون محصنًا وغير مصاب، كما صدرت التوجيهات بداية شهر رمضان المبارك".

وحول الزوار القادمين من خارج المملكة والذين سوف تصدر لهم التأشيرات بموجب البروتوكولات الاحترازية والوقائية من الحجر الصحي؛ كشف "البيجاوي" أنه تتم متابعة حالاتهم الصحية والتحقق من سلامتهم والتأكد من التحصين الذي حصلوا عليه في بلادهم.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من حالتهم الصحية، تُمنح لهم أساور وتُربط بتطبيق "اعتمرنا" لتُدار الطاقة الاستيعابية للمكان بمنظومة متكاملة مع الجهات الأخرى.

وبيّن أنه منذ لحظة وصول المعتمر من خارج المملكة؛ سوف يتم توجيهه إلى الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك؛ وفق الاشتراطات داخل الفندق؛ من: (الإقامة، والتباعد، والفريق الصحي الذي يكشف على المعتمرين).

وتابع: "ثم تُجرى لهم الفحوصات للتأكد من وضعهم الصحي وخلوّهم من الإصابة، وبعد مرور ثلاثة أيام من الحجر يُسمح لهم بالخروج، وحتى يستطيع الدخول إلى الحرمين الشريفين؛ لا بد من التحقق من التحصين الذي حصلوا عليه، ثم تُمنح الإسورة لهم ويتجه من مركز "عناية" وفق جدول محدد وكل إسورة تحتوي على باركود تُقرأ عند الدخول حتى يدخل في الوقت المحدد وفق السعة الاستيعابية -التي تدار- للروضة الشريفة أو السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم".

وكيل وزارة الحج والعمرة محمد عبدالرحمن البيجاوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيجاوي": مليون و800 ألف معتمر صلوا بالروضة الشريفة عبر "اعتمرنا"
سبق

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد عبدالرحمن البيجاوي، أن أكثر من 1.8 مليون زائر أدوا الصلاة في الروضة الشريفة وتشرفوا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأوضح "البيجاوي"، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذا العدد لم يكن بالإمكان ضبطه لولا تسخير التقنية والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وأضاف: "اليوم يتم الحجز وفق الطاقة الاستيعابية، مع مراعاة التباعد الجسدي، وأن يكون مؤهلًا للاشتراطات الصحية، وأن يكون محصنًا وغير مصاب، كما صدرت التوجيهات بداية شهر رمضان المبارك".

وحول الزوار القادمين من خارج المملكة والذين سوف تصدر لهم التأشيرات بموجب البروتوكولات الاحترازية والوقائية من الحجر الصحي؛ كشف "البيجاوي" أنه تتم متابعة حالاتهم الصحية والتحقق من سلامتهم والتأكد من التحصين الذي حصلوا عليه في بلادهم.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من حالتهم الصحية، تُمنح لهم أساور وتُربط بتطبيق "اعتمرنا" لتُدار الطاقة الاستيعابية للمكان بمنظومة متكاملة مع الجهات الأخرى.

وبيّن أنه منذ لحظة وصول المعتمر من خارج المملكة؛ سوف يتم توجيهه إلى الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك؛ وفق الاشتراطات داخل الفندق؛ من: (الإقامة، والتباعد، والفريق الصحي الذي يكشف على المعتمرين).

وتابع: "ثم تُجرى لهم الفحوصات للتأكد من وضعهم الصحي وخلوّهم من الإصابة، وبعد مرور ثلاثة أيام من الحجر يُسمح لهم بالخروج، وحتى يستطيع الدخول إلى الحرمين الشريفين؛ لا بد من التحقق من التحصين الذي حصلوا عليه، ثم تُمنح الإسورة لهم ويتجه من مركز "عناية" وفق جدول محدد وكل إسورة تحتوي على باركود تُقرأ عند الدخول حتى يدخل في الوقت المحدد وفق السعة الاستيعابية -التي تدار- للروضة الشريفة أو السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم".

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
07:06 PM

"البيجاوي": مليون و800 ألف معتمر صلوا بالروضة الشريفة عبر "اعتمرنا"

من خلال تسخير التقنية والتكامل مع الأجهزة الأخرى.. ووسط إجراءات احترازية مشددة

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد عبدالرحمن البيجاوي، أن أكثر من 1.8 مليون زائر أدوا الصلاة في الروضة الشريفة وتشرفوا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأوضح "البيجاوي"، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هذا العدد لم يكن بالإمكان ضبطه لولا تسخير التقنية والتكامل مع الأجهزة الأخرى، وأضاف: "اليوم يتم الحجز وفق الطاقة الاستيعابية، مع مراعاة التباعد الجسدي، وأن يكون مؤهلًا للاشتراطات الصحية، وأن يكون محصنًا وغير مصاب، كما صدرت التوجيهات بداية شهر رمضان المبارك".

وحول الزوار القادمين من خارج المملكة والذين سوف تصدر لهم التأشيرات بموجب البروتوكولات الاحترازية والوقائية من الحجر الصحي؛ كشف "البيجاوي" أنه تتم متابعة حالاتهم الصحية والتحقق من سلامتهم والتأكد من التحصين الذي حصلوا عليه في بلادهم.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من حالتهم الصحية، تُمنح لهم أساور وتُربط بتطبيق "اعتمرنا" لتُدار الطاقة الاستيعابية للمكان بمنظومة متكاملة مع الجهات الأخرى.

وبيّن أنه منذ لحظة وصول المعتمر من خارج المملكة؛ سوف يتم توجيهه إلى الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك؛ وفق الاشتراطات داخل الفندق؛ من: (الإقامة، والتباعد، والفريق الصحي الذي يكشف على المعتمرين).

وتابع: "ثم تُجرى لهم الفحوصات للتأكد من وضعهم الصحي وخلوّهم من الإصابة، وبعد مرور ثلاثة أيام من الحجر يُسمح لهم بالخروج، وحتى يستطيع الدخول إلى الحرمين الشريفين؛ لا بد من التحقق من التحصين الذي حصلوا عليه، ثم تُمنح الإسورة لهم ويتجه من مركز "عناية" وفق جدول محدد وكل إسورة تحتوي على باركود تُقرأ عند الدخول حتى يدخل في الوقت المحدد وفق السعة الاستيعابية -التي تدار- للروضة الشريفة أو السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم".

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