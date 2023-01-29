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فاجعة سيل "البقّار".. مُنقذ الـ 4 يروي: ودّعت عائلتي وعبرته ماشياً وهذا ما حدث

في حادثة بتبوك شهدت مصرع أب و4 من أبنائه .. صراخ واستغاثة ثم مجازفة

كشف الشاب ماجد بن عبدالله التيماوي؛ قصة حادث غرق عائلة "العوفي" الذين تُوفي منهم خمسة أفراد، ثلاث بنات والأب والابن، رحمهم الله، فيما نقلت الأم إلى المستشفى.

ويشهد، اليوم الثلاثاء، المصلون في جامع "البازعي" بحي المروج بتبوك، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر على الشهيد عبيد بن هزاع العوفي؛ وأبنائه الأربعة، الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة.

وعن تفاصيل الحادثة، قال "التيماوي": "كنت برفقة زوجتي وأطفالي في نزهة بريّة وفي أثناء عودتنا دهمنا السيل في "وادي البقّار"؛ وهو أحد أكبر أودية تبوك، وتم احتجازنا منذ الواحدة ظهراً حتى غربت الشمس وقتها قررت عدم الانتظار والعبور فكل وقت يمر يزداد منسوب المياه".

وأضاف: "في البداية تردّدت في عبور الوادي ولكن بعد أن شاهدت سيارتين عبرتا أمامي تشجعت للعبور وهذه تعد مجازفة، ولكن الحمد لله على السلامة فقد عبرت إلى الجهة الأخرى ولكن كانت سيارة العائلة المنكوبة تسير خلفي، ثم رأيتها تنجرف مع السيل ثم انقلبت مركبتهم، وبعد أن سمعت الصراخ والاستغاثات تصدر ممّن كانوا في السيارة قررت الرجوع لإنقاذهم فأبقيت عائلتي في السيارة بعد أن وقفت بمكان آمن، استودعتهم الله وعُدت مشياً على الأقدام؛ حيث كان منسوب المياه يصل إلى تحت الصدر.

وأردف: "قبل وصولي للسيارة بعشرة أمتار شاهدت فتاة في العشرين من عمرها تمسك شقيقها بيدها وتطلب الاستغاثة توجهت إليهما واصطحبتهما إلى خارج السيل حتى اقتربت وإذا بالشباب بادروا بمساعدتي وأحدهم أحضر سيارته من نوع تويوتا (جيب شاص) وقمنا بسحب العائلة للسيارة، استطعنا انتشال أربعة منهم على قيد الحياة، ولم نكن نعلم كم عدد إجمالي العائلة، وعندما عدت لسيارتي وجدت عائلتي وقد انهاروا خوفاً عليّ لتأخري عنهم".

وتابع: "في طريق العودة إلى البيت قررت الذهاب للمستشفى للاطمئنان على الأم، ففوجئت بأن هناك أربعة مفقودين من الأبناء والبنات فيما تُوفي الأب، وفي آخر الليل تمكن الدفاع المدني من العثور على المفقودين متوفين - رحمهم الله".

تتقدم "سبق"، بصادق العزاء لأسرة "العوفي"؛ وجميع أقاربهم، نسأل الله لهم الرحمة، وأن يتقبلهم في الشهداء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاجعة سيل "البقّار".. مُنقذ الـ 4 يروي: ودّعت عائلتي وعبرته ماشياً وهذا ما حدث
سبق

كشف الشاب ماجد بن عبدالله التيماوي؛ قصة حادث غرق عائلة "العوفي" الذين تُوفي منهم خمسة أفراد، ثلاث بنات والأب والابن، رحمهم الله، فيما نقلت الأم إلى المستشفى.

ويشهد، اليوم الثلاثاء، المصلون في جامع "البازعي" بحي المروج بتبوك، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر على الشهيد عبيد بن هزاع العوفي؛ وأبنائه الأربعة، الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة.

وعن تفاصيل الحادثة، قال "التيماوي": "كنت برفقة زوجتي وأطفالي في نزهة بريّة وفي أثناء عودتنا دهمنا السيل في "وادي البقّار"؛ وهو أحد أكبر أودية تبوك، وتم احتجازنا منذ الواحدة ظهراً حتى غربت الشمس وقتها قررت عدم الانتظار والعبور فكل وقت يمر يزداد منسوب المياه".

وأضاف: "في البداية تردّدت في عبور الوادي ولكن بعد أن شاهدت سيارتين عبرتا أمامي تشجعت للعبور وهذه تعد مجازفة، ولكن الحمد لله على السلامة فقد عبرت إلى الجهة الأخرى ولكن كانت سيارة العائلة المنكوبة تسير خلفي، ثم رأيتها تنجرف مع السيل ثم انقلبت مركبتهم، وبعد أن سمعت الصراخ والاستغاثات تصدر ممّن كانوا في السيارة قررت الرجوع لإنقاذهم فأبقيت عائلتي في السيارة بعد أن وقفت بمكان آمن، استودعتهم الله وعُدت مشياً على الأقدام؛ حيث كان منسوب المياه يصل إلى تحت الصدر.

وأردف: "قبل وصولي للسيارة بعشرة أمتار شاهدت فتاة في العشرين من عمرها تمسك شقيقها بيدها وتطلب الاستغاثة توجهت إليهما واصطحبتهما إلى خارج السيل حتى اقتربت وإذا بالشباب بادروا بمساعدتي وأحدهم أحضر سيارته من نوع تويوتا (جيب شاص) وقمنا بسحب العائلة للسيارة، استطعنا انتشال أربعة منهم على قيد الحياة، ولم نكن نعلم كم عدد إجمالي العائلة، وعندما عدت لسيارتي وجدت عائلتي وقد انهاروا خوفاً عليّ لتأخري عنهم".

وتابع: "في طريق العودة إلى البيت قررت الذهاب للمستشفى للاطمئنان على الأم، ففوجئت بأن هناك أربعة مفقودين من الأبناء والبنات فيما تُوفي الأب، وفي آخر الليل تمكن الدفاع المدني من العثور على المفقودين متوفين - رحمهم الله".

تتقدم "سبق"، بصادق العزاء لأسرة "العوفي"؛ وجميع أقاربهم، نسأل الله لهم الرحمة، وأن يتقبلهم في الشهداء.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:00 PM

فاجعة سيل "البقّار".. مُنقذ الـ 4 يروي: ودّعت عائلتي وعبرته ماشياً وهذا ما حدث

في حادثة بتبوك شهدت مصرع أب و4 من أبنائه .. صراخ واستغاثة ثم مجازفة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
15
17,690

كشف الشاب ماجد بن عبدالله التيماوي؛ قصة حادث غرق عائلة "العوفي" الذين تُوفي منهم خمسة أفراد، ثلاث بنات والأب والابن، رحمهم الله، فيما نقلت الأم إلى المستشفى.

ويشهد، اليوم الثلاثاء، المصلون في جامع "البازعي" بحي المروج بتبوك، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر على الشهيد عبيد بن هزاع العوفي؛ وأبنائه الأربعة، الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة.

وعن تفاصيل الحادثة، قال "التيماوي": "كنت برفقة زوجتي وأطفالي في نزهة بريّة وفي أثناء عودتنا دهمنا السيل في "وادي البقّار"؛ وهو أحد أكبر أودية تبوك، وتم احتجازنا منذ الواحدة ظهراً حتى غربت الشمس وقتها قررت عدم الانتظار والعبور فكل وقت يمر يزداد منسوب المياه".

وأضاف: "في البداية تردّدت في عبور الوادي ولكن بعد أن شاهدت سيارتين عبرتا أمامي تشجعت للعبور وهذه تعد مجازفة، ولكن الحمد لله على السلامة فقد عبرت إلى الجهة الأخرى ولكن كانت سيارة العائلة المنكوبة تسير خلفي، ثم رأيتها تنجرف مع السيل ثم انقلبت مركبتهم، وبعد أن سمعت الصراخ والاستغاثات تصدر ممّن كانوا في السيارة قررت الرجوع لإنقاذهم فأبقيت عائلتي في السيارة بعد أن وقفت بمكان آمن، استودعتهم الله وعُدت مشياً على الأقدام؛ حيث كان منسوب المياه يصل إلى تحت الصدر.

وأردف: "قبل وصولي للسيارة بعشرة أمتار شاهدت فتاة في العشرين من عمرها تمسك شقيقها بيدها وتطلب الاستغاثة توجهت إليهما واصطحبتهما إلى خارج السيل حتى اقتربت وإذا بالشباب بادروا بمساعدتي وأحدهم أحضر سيارته من نوع تويوتا (جيب شاص) وقمنا بسحب العائلة للسيارة، استطعنا انتشال أربعة منهم على قيد الحياة، ولم نكن نعلم كم عدد إجمالي العائلة، وعندما عدت لسيارتي وجدت عائلتي وقد انهاروا خوفاً عليّ لتأخري عنهم".

وتابع: "في طريق العودة إلى البيت قررت الذهاب للمستشفى للاطمئنان على الأم، ففوجئت بأن هناك أربعة مفقودين من الأبناء والبنات فيما تُوفي الأب، وفي آخر الليل تمكن الدفاع المدني من العثور على المفقودين متوفين - رحمهم الله".

تتقدم "سبق"، بصادق العزاء لأسرة "العوفي"؛ وجميع أقاربهم، نسأل الله لهم الرحمة، وأن يتقبلهم في الشهداء.

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