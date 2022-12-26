"تصفية" تعلن سريان الصرف في مساهمة درة الخليج في محافظة الخبر

دعت المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة درة الخليج في محافظة الخبر.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة درة الخليج في محافظة الخبر، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".