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وفاة 50 ألف شخص بكورونا.. أسوأ السيناريوهات الخاصة في بريطانيا

12 أبريل سيسجل أكبر عدد من الوفيات بالفيروس

قالت مصادر بريطانية إن أسوأ السيناريوهات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في بريطانيا، والتي وضعتها الحكومة، يفترض وصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة.

وطبقًا لـ"رويترز": أضاف المصدر أن هذا السيناريو المفترض كان بإمكانه أن يتحقّق لولا إجراءات العزل التي فرضتها السلطات، وأن الأمور حاليًّا لا تتجه بهذا الاتجاه.

وكشف المصدر أن أسوأ الأيام من ناحية عدد الوفيات من المتوقّع أن يكون 12 أبريل، الذي سيحتفل فيه البريطانيون بعيد الفصح.

وأشار إلى أن السيناريو الأفضل يفترض وصول عدد الوفيات إلى 20 ألف حالة.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعًا حادًّا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء 1 أبريل؛ حيث ازداد عدد الوفيات بـ24% خلال يوم واحد ليصل إلى 2921 حالة.

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وفاة 50 ألف شخص بكورونا.. أسوأ السيناريوهات الخاصة في بريطانيا
سبق

قالت مصادر بريطانية إن أسوأ السيناريوهات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في بريطانيا، والتي وضعتها الحكومة، يفترض وصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة.

وطبقًا لـ"رويترز": أضاف المصدر أن هذا السيناريو المفترض كان بإمكانه أن يتحقّق لولا إجراءات العزل التي فرضتها السلطات، وأن الأمور حاليًّا لا تتجه بهذا الاتجاه.

وكشف المصدر أن أسوأ الأيام من ناحية عدد الوفيات من المتوقّع أن يكون 12 أبريل، الذي سيحتفل فيه البريطانيون بعيد الفصح.

وأشار إلى أن السيناريو الأفضل يفترض وصول عدد الوفيات إلى 20 ألف حالة.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعًا حادًّا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء 1 أبريل؛ حيث ازداد عدد الوفيات بـ24% خلال يوم واحد ليصل إلى 2921 حالة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:53 PM

وفاة 50 ألف شخص بكورونا.. أسوأ السيناريوهات الخاصة في بريطانيا

12 أبريل سيسجل أكبر عدد من الوفيات بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر بريطانية إن أسوأ السيناريوهات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في بريطانيا، والتي وضعتها الحكومة، يفترض وصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة.

وطبقًا لـ"رويترز": أضاف المصدر أن هذا السيناريو المفترض كان بإمكانه أن يتحقّق لولا إجراءات العزل التي فرضتها السلطات، وأن الأمور حاليًّا لا تتجه بهذا الاتجاه.

وكشف المصدر أن أسوأ الأيام من ناحية عدد الوفيات من المتوقّع أن يكون 12 أبريل، الذي سيحتفل فيه البريطانيون بعيد الفصح.

وأشار إلى أن السيناريو الأفضل يفترض وصول عدد الوفيات إلى 20 ألف حالة.

يذكر أن بريطانيا شهدت ارتفاعًا حادًّا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأربعاء 1 أبريل؛ حيث ازداد عدد الوفيات بـ24% خلال يوم واحد ليصل إلى 2921 حالة.

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