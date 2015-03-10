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"الصحة المصرية": ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 26 حالة

أكّدت أن الأوضاع الصحية لهذه الحالات مستقرة ويتلقون الرعاية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل الـ 59 حالة التي تمّ الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، قال الدكتور خالد مجاهد؛ مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماماً ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصّص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكّد عدم رصد أيّ حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيراً إلى أنه فور الاشتباه في أي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية"، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضدّ أي فيروسات أو أمراض معدية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان في مصر مصر

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"الصحة المصرية": ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 26 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل الـ 59 حالة التي تمّ الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، قال الدكتور خالد مجاهد؛ مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماماً ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصّص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكّد عدم رصد أيّ حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيراً إلى أنه فور الاشتباه في أي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية"، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضدّ أي فيروسات أو أمراض معدية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:34 PM

"الصحة المصرية": ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 26 حالة

أكّدت أن الأوضاع الصحية لهذه الحالات مستقرة ويتلقون الرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل الـ 59 حالة التي تمّ الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، قال الدكتور خالد مجاهد؛ مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماماً ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصّص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكّد عدم رصد أيّ حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيراً إلى أنه فور الاشتباه في أي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية"، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضدّ أي فيروسات أو أمراض معدية.

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