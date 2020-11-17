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تنبيه "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة

تستمر حتى الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أتربة مُثارة، وأمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع) تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد.

الأرصاد حالة الطقس أتربة أمطار رعدية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أتربة مُثارة، وأمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع) تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:13 AM

تنبيه "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة

تستمر حتى الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أتربة مُثارة، وأمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع) تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد.

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