النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ العارضة يشيد بدور رابطة الأحياء لكرة القدم

ويعد بتوفير الدعم وتذليل الصعاب أمامها

استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، بمكتبه، مدير رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، أحمد معيدي، ورؤساء الفرق.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الرياضة بمجتمعنا، وخاصة كرة القدم في المحافظة، مثمنًا دور الرابطة في تنظيم البطولات الرياضية بشكل رائع، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الكرة، متعهدًا بتوفير الدعم المناسب، وتذليل الصعاب أمامها.

وكرّم محافظ العارضة؛ فرق المحافظة في دوري المنطقة، متمنيًا لهم التوفيق، وتمثيل المحافظة خير تمثيل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ العارضة يشيد بدور رابطة الأحياء لكرة القدم
سبق

استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، بمكتبه، مدير رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، أحمد معيدي، ورؤساء الفرق.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الرياضة بمجتمعنا، وخاصة كرة القدم في المحافظة، مثمنًا دور الرابطة في تنظيم البطولات الرياضية بشكل رائع، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الكرة، متعهدًا بتوفير الدعم المناسب، وتذليل الصعاب أمامها.

وكرّم محافظ العارضة؛ فرق المحافظة في دوري المنطقة، متمنيًا لهم التوفيق، وتمثيل المحافظة خير تمثيل.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:46 PM

محافظ العارضة يشيد بدور رابطة الأحياء لكرة القدم

ويعد بتوفير الدعم وتذليل الصعاب أمامها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
57

استقبل محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، بمكتبه، مدير رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة، أحمد معيدي، ورؤساء الفرق.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية الرياضة بمجتمعنا، وخاصة كرة القدم في المحافظة، مثمنًا دور الرابطة في تنظيم البطولات الرياضية بشكل رائع، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الكرة، متعهدًا بتوفير الدعم المناسب، وتذليل الصعاب أمامها.

وكرّم محافظ العارضة؛ فرق المحافظة في دوري المنطقة، متمنيًا لهم التوفيق، وتمثيل المحافظة خير تمثيل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,352
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,584
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,512

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة