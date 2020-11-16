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1209 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

4 حالات وفاة ترفع إجمالي الضحايا إلى 534

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات، و680 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 151.554 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 534 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 143.932 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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1209 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الإمارات
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات، و680 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 151.554 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 534 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 143.932 حالة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
02:25 PM

1209 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الإمارات

4 حالات وفاة ترفع إجمالي الضحايا إلى 534

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات، و680 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 151.554 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 534 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 143.932 حالة.

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