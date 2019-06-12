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"واس" تُعزز مع "جمعية خيرات" ثقافة "حفظ النعمة" بين أفراد المجتمع

"الحسين": مذكرة التفاهم تأتي في إطار اهتمام الوكالة بدعم العمل الخيري

وقّعت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية "خيرات لحفظ النعمة" التي يترأسها فخرياً أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لدعم جهودها الخيرية الرامية للحفاظ على فائض الطعام، وسد حاجة الأسر المحتاجة منه.

ووقّع المذكرة رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، مع المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، في مقر "واس" الرئيس بمدينة الرياض.

وقال "الحسين": هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام وكالة الأنباء السعودية بدعم العمل الخيري الذي حث عليه ديننا الإسلامي، ودأب عليه ولاة الأمر في المملكة في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية.

وأضاف: "واس" سوف تعمل بإذن الله تعالى مع جمعية خيرات لحفظ النعمة على نشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديه ورفع مستوى الوعي العام بين المواطنين والمقيمين على حد سواء تجاه حفظ النعم.

وأردف: "واس"، وبدعم من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية تركي بن عبدالله الشبانة، تقدم خدماتها الإعلامية إلى الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مساندتها في نشر نشاطاتها الإنسانية التي تخدم المجتمع، وإبراز أدوارها المختلفة، متمنياً كل التوفيق لجمعية خيرات فيما تقوم به من أعمال خيرية.

من جهته، شكر "السبيعي" وكالة الأنباء السعودية على ما تقدمه من عون للجمعيات الخيرية من خلال نشرها المتواصل للمواد الإعلامية التي تفيد المجتمع وتعزز من أهمية رسالة العمل الخيري لدى الفرد بما يسهم في تحفيز الجميع على المشاركة فيه.

يُذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016م، وتمكنت بفضل الله تعالى عام 2018م من حفظ "1.428.622" وجبة، وإطعام "237.921" مستفيداً، وتعمل في خطتها المستقبلية على حفظ وتوزيع ما لا يقل عن (مليوني وجبة) سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واس" تُعزز مع "جمعية خيرات" ثقافة "حفظ النعمة" بين أفراد المجتمع
سبق

وقّعت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية "خيرات لحفظ النعمة" التي يترأسها فخرياً أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لدعم جهودها الخيرية الرامية للحفاظ على فائض الطعام، وسد حاجة الأسر المحتاجة منه.

ووقّع المذكرة رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، مع المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، في مقر "واس" الرئيس بمدينة الرياض.

وقال "الحسين": هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام وكالة الأنباء السعودية بدعم العمل الخيري الذي حث عليه ديننا الإسلامي، ودأب عليه ولاة الأمر في المملكة في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية.

وأضاف: "واس" سوف تعمل بإذن الله تعالى مع جمعية خيرات لحفظ النعمة على نشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديه ورفع مستوى الوعي العام بين المواطنين والمقيمين على حد سواء تجاه حفظ النعم.

وأردف: "واس"، وبدعم من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية تركي بن عبدالله الشبانة، تقدم خدماتها الإعلامية إلى الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مساندتها في نشر نشاطاتها الإنسانية التي تخدم المجتمع، وإبراز أدوارها المختلفة، متمنياً كل التوفيق لجمعية خيرات فيما تقوم به من أعمال خيرية.

من جهته، شكر "السبيعي" وكالة الأنباء السعودية على ما تقدمه من عون للجمعيات الخيرية من خلال نشرها المتواصل للمواد الإعلامية التي تفيد المجتمع وتعزز من أهمية رسالة العمل الخيري لدى الفرد بما يسهم في تحفيز الجميع على المشاركة فيه.

يُذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016م، وتمكنت بفضل الله تعالى عام 2018م من حفظ "1.428.622" وجبة، وإطعام "237.921" مستفيداً، وتعمل في خطتها المستقبلية على حفظ وتوزيع ما لا يقل عن (مليوني وجبة) سنوياً.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
04:23 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
05:12 PM

"واس" تُعزز مع "جمعية خيرات" ثقافة "حفظ النعمة" بين أفراد المجتمع

"الحسين": مذكرة التفاهم تأتي في إطار اهتمام الوكالة بدعم العمل الخيري

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
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وقّعت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية "خيرات لحفظ النعمة" التي يترأسها فخرياً أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لدعم جهودها الخيرية الرامية للحفاظ على فائض الطعام، وسد حاجة الأسر المحتاجة منه.

ووقّع المذكرة رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، مع المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، في مقر "واس" الرئيس بمدينة الرياض.

وقال "الحسين": هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام وكالة الأنباء السعودية بدعم العمل الخيري الذي حث عليه ديننا الإسلامي، ودأب عليه ولاة الأمر في المملكة في مختلف المجالات الخيرية والإنسانية.

وأضاف: "واس" سوف تعمل بإذن الله تعالى مع جمعية خيرات لحفظ النعمة على نشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديه ورفع مستوى الوعي العام بين المواطنين والمقيمين على حد سواء تجاه حفظ النعم.

وأردف: "واس"، وبدعم من وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية تركي بن عبدالله الشبانة، تقدم خدماتها الإعلامية إلى الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مساندتها في نشر نشاطاتها الإنسانية التي تخدم المجتمع، وإبراز أدوارها المختلفة، متمنياً كل التوفيق لجمعية خيرات فيما تقوم به من أعمال خيرية.

من جهته، شكر "السبيعي" وكالة الأنباء السعودية على ما تقدمه من عون للجمعيات الخيرية من خلال نشرها المتواصل للمواد الإعلامية التي تفيد المجتمع وتعزز من أهمية رسالة العمل الخيري لدى الفرد بما يسهم في تحفيز الجميع على المشاركة فيه.

يُذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016م، وتمكنت بفضل الله تعالى عام 2018م من حفظ "1.428.622" وجبة، وإطعام "237.921" مستفيداً، وتعمل في خطتها المستقبلية على حفظ وتوزيع ما لا يقل عن (مليوني وجبة) سنوياً.

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