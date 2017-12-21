مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل

التوصيات تضمّنت إطلاق منصة إلكترونية دولية لنشر أبحاث العلماء والتعريف بها

أوصى مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز الدولي في نسخته السادسة بمنطقة الصياهد، بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان الدولي لدراسات الإبل، ليكون مظلة دولية لجميع العلماء والمختصين في أبحاث الإبل.

كما أوصى المؤتمر، في ختام أعماله اليوم، بعقد مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل بشكل سنوي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتوسع التدريجي في توجيه الدعوات لعدد من الجهات والشركات ذات العلاقة بقطاع الإبل من داخل وخارج المملكة للحضور والمشاركة في المؤتمر.

وطالب المؤتمر بإنشاء منصة إلكترونية دولية تحت إشراف الأمانة العامة للمؤتمر تجمع المهتمين بالإبل من باحثين وعلماء ونشر أبحاثهم والتعريف بها، وتشكيل أمانة عامة للمؤتمر تحت إشراف المنظمة الدولية للإبل لتقوم بإدارة أعمال المؤتمر طوال العام، وإطلاق جائزة دولية لأبحاث ودراسات الإبل تتضمن عدة فئات لتشمل معظم قطاعات الإبل على أن يكون للجائزة أمانة عامة ولجنة علمية وتكون ضوابطها ومعاييرها على درجة عالية من الكفاءة.

يُشار إلى أن المؤتمر نظمه نادي الإبل بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة بعنوان "دراسات واقتصاديات الإبل" على مدى ثلاثة أيام.