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شرطة الرياض : القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

تم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله - من القبض على مقيمَيْن اثنين من مخالِفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تورطا باتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقرًّا للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضُبط بحوزتهما (1325) شريحة لشركات اتصالات محلية، وعدد (5) أجهزة تفعيل للشرائح و(34) صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وأجهزة وأدوات استخدموها في تنفيذ جريمتهم.

وقد تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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شرطة الرياض : القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله - من القبض على مقيمَيْن اثنين من مخالِفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تورطا باتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقرًّا للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضُبط بحوزتهما (1325) شريحة لشركات اتصالات محلية، وعدد (5) أجهزة تفعيل للشرائح و(34) صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وأجهزة وأدوات استخدموها في تنفيذ جريمتهم.

وقد تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
04:58 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:22 PM

شرطة الرياض : القبض على مقيمين اثنين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

تم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله - من القبض على مقيمَيْن اثنين من مخالِفي نظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تورطا باتخاذ أحد محلات الأجهزة الإلكترونية التي يعملان بها مقرًّا للمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضُبط بحوزتهما (1325) شريحة لشركات اتصالات محلية، وعدد (5) أجهزة تفعيل للشرائح و(34) صورة لهويات مواطنين ومقيمين ومجموعة كبيرة من البصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وأجهزة وأدوات استخدموها في تنفيذ جريمتهم.

وقد تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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