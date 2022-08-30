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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
05:27 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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