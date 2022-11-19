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مركز التواصل الحكومي يعلن إطلاق قناة وتطبيق "فعاليات"

لزيادة التوعية بالمناسبات والأنشطة والوصول بها إلى الجمهور المستهدف

قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بحصر الفعاليات اليومية الحكومية وغير الحكومية، المقرر إقامتها وجدولتها، وبادر بالتنسيق مع جميع الجهات ووسائل الإعلام كي تتم تغطيتها بالشكل المناسب، وتوفير فرصة لانتشارها ووصولها إلى الجمهور المستهدف.

وقال المركز: تهدف وزارة الإعلام من وراء ذلك إلى إبراز الأنشطة والمناسبات والفعاليات، التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية، حتى يتم تكثيف ارتيادها، وإقبال الجمهور عليها، ووجوده فيها، وذلك أن بعض الفعاليات والأنشطة والمناسبات لا تحظى بالتفاعل والحضور اللازم؛ بسبب غياب المعلومة لدى المتلقي، وضعف النشر حولها.

وقد قامت وزارة الإعلام بتوجيه من وزير الإعلام؛ بإنشاء قناة "فعاليات" وإطلاق تطبيق "فعاليات"، لرصد الفعاليات وتغطيتها وزيادة الزخم حولها.

وقال المركز: لكنكم أنتم الشركاء الأهم في تلك المنظومة، الذين يعوِّل الوزير عليكم بالكثير الذي تقدمونه؛ لزيادة التفاعل حول تلك الفعاليات والمناسبات والأنشطة، والوصول بها إلى الجمهور المستهدف، والتعريف بها، وتوسيع دائرة النشر حولها.

وأضاف: مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام موجود للتنسيق بشأن تلك الفعاليات، وتوفير المعلومات حولها، وتقديم الخدمات عند طلبها على مدار الساعة؛ لكي نتمكن معاً من تحقيق الأهداف المرجوة، وبلوغ التطلعات.

وأردف المركز: في حال الحاجة للاستفسار أو طلب المعلومات والخدمات؛ نرجو التواصل مع الزميلة "لجين المزيني" من مركز التواصل الحكومي، على جوال رقم: (0542220060).

وزارة الإعلام فعاليات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز التواصل الحكومي يعلن إطلاق قناة وتطبيق "فعاليات"
سبق

قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بحصر الفعاليات اليومية الحكومية وغير الحكومية، المقرر إقامتها وجدولتها، وبادر بالتنسيق مع جميع الجهات ووسائل الإعلام كي تتم تغطيتها بالشكل المناسب، وتوفير فرصة لانتشارها ووصولها إلى الجمهور المستهدف.

وقال المركز: تهدف وزارة الإعلام من وراء ذلك إلى إبراز الأنشطة والمناسبات والفعاليات، التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية، حتى يتم تكثيف ارتيادها، وإقبال الجمهور عليها، ووجوده فيها، وذلك أن بعض الفعاليات والأنشطة والمناسبات لا تحظى بالتفاعل والحضور اللازم؛ بسبب غياب المعلومة لدى المتلقي، وضعف النشر حولها.

وقد قامت وزارة الإعلام بتوجيه من وزير الإعلام؛ بإنشاء قناة "فعاليات" وإطلاق تطبيق "فعاليات"، لرصد الفعاليات وتغطيتها وزيادة الزخم حولها.

وقال المركز: لكنكم أنتم الشركاء الأهم في تلك المنظومة، الذين يعوِّل الوزير عليكم بالكثير الذي تقدمونه؛ لزيادة التفاعل حول تلك الفعاليات والمناسبات والأنشطة، والوصول بها إلى الجمهور المستهدف، والتعريف بها، وتوسيع دائرة النشر حولها.

وأضاف: مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام موجود للتنسيق بشأن تلك الفعاليات، وتوفير المعلومات حولها، وتقديم الخدمات عند طلبها على مدار الساعة؛ لكي نتمكن معاً من تحقيق الأهداف المرجوة، وبلوغ التطلعات.

وأردف المركز: في حال الحاجة للاستفسار أو طلب المعلومات والخدمات؛ نرجو التواصل مع الزميلة "لجين المزيني" من مركز التواصل الحكومي، على جوال رقم: (0542220060).

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
04:35 PM

مركز التواصل الحكومي يعلن إطلاق قناة وتطبيق "فعاليات"

لزيادة التوعية بالمناسبات والأنشطة والوصول بها إلى الجمهور المستهدف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بحصر الفعاليات اليومية الحكومية وغير الحكومية، المقرر إقامتها وجدولتها، وبادر بالتنسيق مع جميع الجهات ووسائل الإعلام كي تتم تغطيتها بالشكل المناسب، وتوفير فرصة لانتشارها ووصولها إلى الجمهور المستهدف.

وقال المركز: تهدف وزارة الإعلام من وراء ذلك إلى إبراز الأنشطة والمناسبات والفعاليات، التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية، حتى يتم تكثيف ارتيادها، وإقبال الجمهور عليها، ووجوده فيها، وذلك أن بعض الفعاليات والأنشطة والمناسبات لا تحظى بالتفاعل والحضور اللازم؛ بسبب غياب المعلومة لدى المتلقي، وضعف النشر حولها.

وقد قامت وزارة الإعلام بتوجيه من وزير الإعلام؛ بإنشاء قناة "فعاليات" وإطلاق تطبيق "فعاليات"، لرصد الفعاليات وتغطيتها وزيادة الزخم حولها.

وقال المركز: لكنكم أنتم الشركاء الأهم في تلك المنظومة، الذين يعوِّل الوزير عليكم بالكثير الذي تقدمونه؛ لزيادة التفاعل حول تلك الفعاليات والمناسبات والأنشطة، والوصول بها إلى الجمهور المستهدف، والتعريف بها، وتوسيع دائرة النشر حولها.

وأضاف: مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام موجود للتنسيق بشأن تلك الفعاليات، وتوفير المعلومات حولها، وتقديم الخدمات عند طلبها على مدار الساعة؛ لكي نتمكن معاً من تحقيق الأهداف المرجوة، وبلوغ التطلعات.

وأردف المركز: في حال الحاجة للاستفسار أو طلب المعلومات والخدمات؛ نرجو التواصل مع الزميلة "لجين المزيني" من مركز التواصل الحكومي، على جوال رقم: (0542220060).

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