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ضبط مليون مخالف لنظم الإقامة والعمل والحدود.. هنا حصاد عام لـ"الحملات المشتركة"

أحيل بعضهم لبعثاتهم الدبلوماسية.. ترحيل وعقوبات فورية.. متورطون ومتسللون بينهم نساء

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 30 / 2 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (2055299) مخالفاً، منهم (1588646) مخالفاً لنظام الإقامة، و(318243) مخالفاً لنظام العمل، و(148410) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (34915) شخصاً، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1636) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم (2964) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (833) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (796) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (37) سعودياً.

خامسـاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14829) وافداً مخالفاً، منهم (12730) رجُلاً، و(2099) امرأة.


سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (330088) مخالفاً، وإحالة (295930) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (359593) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (527351) مخالفاً.

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ضبط مليون مخالف لنظم الإقامة والعمل والحدود.. هنا حصاد عام لـ"الحملات المشتركة"
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 30 / 2 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (2055299) مخالفاً، منهم (1588646) مخالفاً لنظام الإقامة، و(318243) مخالفاً لنظام العمل، و(148410) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (34915) شخصاً، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1636) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم (2964) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (833) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (796) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (37) سعودياً.

خامسـاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14829) وافداً مخالفاً، منهم (12730) رجُلاً، و(2099) امرأة.


سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (330088) مخالفاً، وإحالة (295930) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (359593) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (527351) مخالفاً.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
07:45 PM

ضبط مليون مخالف لنظم الإقامة والعمل والحدود.. هنا حصاد عام لـ"الحملات المشتركة"

أحيل بعضهم لبعثاتهم الدبلوماسية.. ترحيل وعقوبات فورية.. متورطون ومتسللون بينهم نساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 30 / 2 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (2055299) مخالفاً، منهم (1588646) مخالفاً لنظام الإقامة، و(318243) مخالفاً لنظام العمل، و(148410) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (34915) شخصاً، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1636) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم (2964) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (833) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (796) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (37) سعودياً.

خامسـاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14829) وافداً مخالفاً، منهم (12730) رجُلاً، و(2099) امرأة.


سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (330088) مخالفاً، وإحالة (295930) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (359593) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (527351) مخالفاً.

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