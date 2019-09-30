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نتيجة تصويت توصية "الإقامة الكاملة لأبناء السعوديات" تكشفها "الشعلان"

قدّمها 5 أعضاء هي بينهم وفيها "ألا تكون برسـوم مالية وإجـراءات معقدة"

أعلنت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان؛ نتائج التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة.

تفصيلاً، قالت عضو مجلس الشورى عبر تغريدة في حسابها على "تويتر": "تمّ التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة".

وتابعت: "حصلت على ٧٤ صوتاً وكان يلزمها ٧٦، أغلبية كبيرة تكشف أهمية التوصية لمعالجة أوضاع آنية وملحة، إنسانية وحقوقية، نأمل أن تتبنى (الداخلية) هذه المبادرة".

وكان الأعضاء: فيصل الفاضل، ولينة آل معينا، ونورة المساعد، وهدى الحليسي، ولطيفة الشعلان، قد تقدّموا بالتوصية اليوم تحت قبة الشورى؛ ليستمع المجلس للتوصية ومبررات مقدميها، وصوّت الأعضاء بعد ذلك على التوصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نتيجة تصويت توصية "الإقامة الكاملة لأبناء السعوديات" تكشفها "الشعلان"
سبق

أعلنت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان؛ نتائج التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة.

تفصيلاً، قالت عضو مجلس الشورى عبر تغريدة في حسابها على "تويتر": "تمّ التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة".

وتابعت: "حصلت على ٧٤ صوتاً وكان يلزمها ٧٦، أغلبية كبيرة تكشف أهمية التوصية لمعالجة أوضاع آنية وملحة، إنسانية وحقوقية، نأمل أن تتبنى (الداخلية) هذه المبادرة".

وكان الأعضاء: فيصل الفاضل، ولينة آل معينا، ونورة المساعد، وهدى الحليسي، ولطيفة الشعلان، قد تقدّموا بالتوصية اليوم تحت قبة الشورى؛ ليستمع المجلس للتوصية ومبررات مقدميها، وصوّت الأعضاء بعد ذلك على التوصية.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:50 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
03:24 PM

نتيجة تصويت توصية "الإقامة الكاملة لأبناء السعوديات" تكشفها "الشعلان"

قدّمها 5 أعضاء هي بينهم وفيها "ألا تكون برسـوم مالية وإجـراءات معقدة"

A A A
محمد المواسي - الرياض
22
8,804

أعلنت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان؛ نتائج التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة.

تفصيلاً، قالت عضو مجلس الشورى عبر تغريدة في حسابها على "تويتر": "تمّ التصويت على توصية الأعضاء الخمسة لتمكين أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة".

وتابعت: "حصلت على ٧٤ صوتاً وكان يلزمها ٧٦، أغلبية كبيرة تكشف أهمية التوصية لمعالجة أوضاع آنية وملحة، إنسانية وحقوقية، نأمل أن تتبنى (الداخلية) هذه المبادرة".

وكان الأعضاء: فيصل الفاضل، ولينة آل معينا، ونورة المساعد، وهدى الحليسي، ولطيفة الشعلان، قد تقدّموا بالتوصية اليوم تحت قبة الشورى؛ ليستمع المجلس للتوصية ومبررات مقدميها، وصوّت الأعضاء بعد ذلك على التوصية.

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