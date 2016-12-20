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خبيرة تُحذر: المسكنات بلا وصفة من الطبيب.. خطر شديد

قالت: "يجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى"

حذّرت الطبيبة البريطانية جوليا غيريني، من خطورة استخدام مسكنات الألم التي تحتوي على "الكودائين" بلا وصفة طبية.

وقالت لصحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إنه "على الرغم من أن الأدوية التي تعتمد على (الكودائين) تُباع بدون وصفة طبية؛ إلا أنه لا ينبغي تناولها لأكثر من 3 أيام، ويجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى".

وأضافت: "الاستخدام المتكرر للكودائين يمكن أن يضر الكبد أو الكلى أو يسبب التهاب البنكرياس الحاد، كما أن تجاوز معايير العقاقير التي تعتمد عليه يهدد بالإدمان؛ الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل عقلية مزمنة".

وتابعت: "يمكن أن تَتلف أجزاء معينة من الدماغ؛ مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق"، موصية بالذهاب إلى الطبيب إذا وجد المريض أنه بحاجة إلى تناول جرعة أقوى من الموصى بها، أو شعر بتراجع فعالية الدواء المسكن الذي يتناوله.

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خبيرة تُحذر: المسكنات بلا وصفة من الطبيب.. خطر شديد
سبق

حذّرت الطبيبة البريطانية جوليا غيريني، من خطورة استخدام مسكنات الألم التي تحتوي على "الكودائين" بلا وصفة طبية.

وقالت لصحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إنه "على الرغم من أن الأدوية التي تعتمد على (الكودائين) تُباع بدون وصفة طبية؛ إلا أنه لا ينبغي تناولها لأكثر من 3 أيام، ويجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى".

وأضافت: "الاستخدام المتكرر للكودائين يمكن أن يضر الكبد أو الكلى أو يسبب التهاب البنكرياس الحاد، كما أن تجاوز معايير العقاقير التي تعتمد عليه يهدد بالإدمان؛ الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل عقلية مزمنة".

وتابعت: "يمكن أن تَتلف أجزاء معينة من الدماغ؛ مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق"، موصية بالذهاب إلى الطبيب إذا وجد المريض أنه بحاجة إلى تناول جرعة أقوى من الموصى بها، أو شعر بتراجع فعالية الدواء المسكن الذي يتناوله.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:47 AM

خبيرة تُحذر: المسكنات بلا وصفة من الطبيب.. خطر شديد

قالت: "يجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى"

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أيمن حسن - الرياض
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حذّرت الطبيبة البريطانية جوليا غيريني، من خطورة استخدام مسكنات الألم التي تحتوي على "الكودائين" بلا وصفة طبية.

وقالت لصحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إنه "على الرغم من أن الأدوية التي تعتمد على (الكودائين) تُباع بدون وصفة طبية؛ إلا أنه لا ينبغي تناولها لأكثر من 3 أيام، ويجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى".

وأضافت: "الاستخدام المتكرر للكودائين يمكن أن يضر الكبد أو الكلى أو يسبب التهاب البنكرياس الحاد، كما أن تجاوز معايير العقاقير التي تعتمد عليه يهدد بالإدمان؛ الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل عقلية مزمنة".

وتابعت: "يمكن أن تَتلف أجزاء معينة من الدماغ؛ مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق"، موصية بالذهاب إلى الطبيب إذا وجد المريض أنه بحاجة إلى تناول جرعة أقوى من الموصى بها، أو شعر بتراجع فعالية الدواء المسكن الذي يتناوله.

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