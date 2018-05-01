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"مدني الجوف" يُخلي عائلة من 9 أشخاص ويباشر عددًا من البلاغات من جراء الأمطار

دعا الجميع للحذر من التقلبات الجوية والسيول وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب

باشر مدني الجوف عددًا من البلاغات من جراء الحالة المطرية الحالية، حيث قام بإخلاء عائلة مكونة من ٩ أشخاص.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي إنه إشارة إلى الحالة المطرية التي تمر بها منطقة الجوف والتي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ شعبان ١٤٣٩ هـ وهطلت على إثرها أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز ومحافظات المنطقة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأوضح "الرويلي" أن الدفاع المدني بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل باشر عدة بلاغات تلخصت في:

- تطاير سقف منزلين من الزنك وتم إخلاء أحدهما والعمل جارٍ بالتنسيق مع المالية والسياحة لإيواء العائلة المكونة من 9 أشخاص.

- عدد 12 حالة سقوط ألواح من الزنك.

- عدد 6 حالات سقوط أشجار على مركبات.

- عدد 7 حالات إخراج مركبات من احتجاز داخل الأودية أو مستنقعات مياه.

- عدد 3 حالات سقوط أسلاك الضغط العالي.

- عدد 3 حالات تجمع مياه داخل منازل وحالة واحدة تجمع مياه داخل محطة وقود.

- تضرر عدد من البيوت المحمية داخل مزرعة.

- سقوط عدد من أشجار النخيل التابعة للأمانة على الطرقات.

- تجمع مياه الأمطار في بعض الطرق والميادين.

- سقوط مظلة سيارة بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة دومة الجندل.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خصوصًا مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها ومتابعة الأطفال وعدم السماح لهم بالسباحة في المستنقعات المائية أو الأماكن غير المخصصة للسباحة لخطورتها البالغة وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.


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"مدني الجوف" يُخلي عائلة من 9 أشخاص ويباشر عددًا من البلاغات من جراء الأمطار
سبق

باشر مدني الجوف عددًا من البلاغات من جراء الحالة المطرية الحالية، حيث قام بإخلاء عائلة مكونة من ٩ أشخاص.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي إنه إشارة إلى الحالة المطرية التي تمر بها منطقة الجوف والتي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ شعبان ١٤٣٩ هـ وهطلت على إثرها أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز ومحافظات المنطقة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأوضح "الرويلي" أن الدفاع المدني بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل باشر عدة بلاغات تلخصت في:

- تطاير سقف منزلين من الزنك وتم إخلاء أحدهما والعمل جارٍ بالتنسيق مع المالية والسياحة لإيواء العائلة المكونة من 9 أشخاص.

- عدد 12 حالة سقوط ألواح من الزنك.

- عدد 6 حالات سقوط أشجار على مركبات.

- عدد 7 حالات إخراج مركبات من احتجاز داخل الأودية أو مستنقعات مياه.

- عدد 3 حالات سقوط أسلاك الضغط العالي.

- عدد 3 حالات تجمع مياه داخل منازل وحالة واحدة تجمع مياه داخل محطة وقود.

- تضرر عدد من البيوت المحمية داخل مزرعة.

- سقوط عدد من أشجار النخيل التابعة للأمانة على الطرقات.

- تجمع مياه الأمطار في بعض الطرق والميادين.

- سقوط مظلة سيارة بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة دومة الجندل.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خصوصًا مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها ومتابعة الأطفال وعدم السماح لهم بالسباحة في المستنقعات المائية أو الأماكن غير المخصصة للسباحة لخطورتها البالغة وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.


01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:00 PM

"مدني الجوف" يُخلي عائلة من 9 أشخاص ويباشر عددًا من البلاغات من جراء الأمطار

دعا الجميع للحذر من التقلبات الجوية والسيول وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب

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مهنا التميمي - الجوف
0
5,188

باشر مدني الجوف عددًا من البلاغات من جراء الحالة المطرية الحالية، حيث قام بإخلاء عائلة مكونة من ٩ أشخاص.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي إنه إشارة إلى الحالة المطرية التي تمر بها منطقة الجوف والتي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ شعبان ١٤٣٩ هـ وهطلت على إثرها أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مراكز ومحافظات المنطقة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأوضح "الرويلي" أن الدفاع المدني بمدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل باشر عدة بلاغات تلخصت في:

- تطاير سقف منزلين من الزنك وتم إخلاء أحدهما والعمل جارٍ بالتنسيق مع المالية والسياحة لإيواء العائلة المكونة من 9 أشخاص.

- عدد 12 حالة سقوط ألواح من الزنك.

- عدد 6 حالات سقوط أشجار على مركبات.

- عدد 7 حالات إخراج مركبات من احتجاز داخل الأودية أو مستنقعات مياه.

- عدد 3 حالات سقوط أسلاك الضغط العالي.

- عدد 3 حالات تجمع مياه داخل منازل وحالة واحدة تجمع مياه داخل محطة وقود.

- تضرر عدد من البيوت المحمية داخل مزرعة.

- سقوط عدد من أشجار النخيل التابعة للأمانة على الطرقات.

- تجمع مياه الأمطار في بعض الطرق والميادين.

- سقوط مظلة سيارة بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة دومة الجندل.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خصوصًا مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها ومتابعة الأطفال وعدم السماح لهم بالسباحة في المستنقعات المائية أو الأماكن غير المخصصة للسباحة لخطورتها البالغة وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.


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