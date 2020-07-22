القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيّده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار.