"العتيبي" عميدًا بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة

قلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز حماد الحماد، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمنطقة عبدالرحمن بن عادي العتيبي رتبة "عميد" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وعبّر العميد العتيبي عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.