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بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها

ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

تُراقب أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة "مُسبقة التحضير" المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها
سبق

تُراقب أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة "مُسبقة التحضير" المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
03:02 PM

بشكل يومي.. فحص الوجبات المقدمة للحجاج للتأكد من سلامتها

ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تُراقب أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة "مُسبقة التحضير" المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة.

وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.

وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

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