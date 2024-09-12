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بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت

بإحدى المدن جنوبي الصين

تعرَّضت مسنة صينية لفضيحة صادمة في سوبر ماركت حين أرغمتها إدارة المتجر على الجلوس على الباب علنًا، وقد وضعت حول عنقها لافتة كُتب عليها: "أنا لصة".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المهينة في وقت الذروة بالسوق التجاري، نحو الساعة الخامسة مساء الجمعة الماضي، في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، حين التقطت كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت صور السيدة المسنة، التي لم يُكشف عن هويتها، وهي تسرق كيسًا من شرائح لحم الخنزير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مديرة المتجر، السيدة "تشونغ": إن المرأة المسنة أتت إلى المتجر لشراء البقالة، ووضعت قطع لحم الخنزير سرًّا في حقيبتها بينما كانت تدفع ثمن سلع أخرى. وقد لاحظ أحد الموظفين تصرفها؛ وطردها خارج المبنى.

وقالت تشونغ للصحفيين: إن هذه هي السرقة الثالثة للسيدة، وقد سرقت بضائع مرتين من قبل، ورفضنا إبلاغ الشرطة، لكننا اضطررنا إلى ذلك. وقام ضباط الشرطة بتثقيف وتوعية المشتبه بها شفهيًّا بشأن السرقة، وحكموا على أسرتها بغرامة مالية، لكن عائلتها رفضت دفع الفاتورة.

وأرغمت إدارة المتجر المرأة المسنة على الجلوس خارج المحل، وحول رقبتها لافتة كتب عليها "أنا لصة.. سارق سرق للمرة الثالثة"، وذلك خلال ساعة الذروة المسائية.

وحسب التقرير، وجد المتجر أنه لا سبيل أمامه سوى معاقبة المرأة بهذا الشكل لتحذير الجمهور من السرقة. وتم العقاب بعد موافقة المرأة وعائلتها على هذه الطريقة.

وقد جلست المرأة وحول رقبتها اللافتة المهينة لمدة 10 دقائق قبل السماح لها بالمغادرة.

الصين

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بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت
سبق

تعرَّضت مسنة صينية لفضيحة صادمة في سوبر ماركت حين أرغمتها إدارة المتجر على الجلوس على الباب علنًا، وقد وضعت حول عنقها لافتة كُتب عليها: "أنا لصة".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المهينة في وقت الذروة بالسوق التجاري، نحو الساعة الخامسة مساء الجمعة الماضي، في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، حين التقطت كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت صور السيدة المسنة، التي لم يُكشف عن هويتها، وهي تسرق كيسًا من شرائح لحم الخنزير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مديرة المتجر، السيدة "تشونغ": إن المرأة المسنة أتت إلى المتجر لشراء البقالة، ووضعت قطع لحم الخنزير سرًّا في حقيبتها بينما كانت تدفع ثمن سلع أخرى. وقد لاحظ أحد الموظفين تصرفها؛ وطردها خارج المبنى.

وقالت تشونغ للصحفيين: إن هذه هي السرقة الثالثة للسيدة، وقد سرقت بضائع مرتين من قبل، ورفضنا إبلاغ الشرطة، لكننا اضطررنا إلى ذلك. وقام ضباط الشرطة بتثقيف وتوعية المشتبه بها شفهيًّا بشأن السرقة، وحكموا على أسرتها بغرامة مالية، لكن عائلتها رفضت دفع الفاتورة.

وأرغمت إدارة المتجر المرأة المسنة على الجلوس خارج المحل، وحول رقبتها لافتة كتب عليها "أنا لصة.. سارق سرق للمرة الثالثة"، وذلك خلال ساعة الذروة المسائية.

وحسب التقرير، وجد المتجر أنه لا سبيل أمامه سوى معاقبة المرأة بهذا الشكل لتحذير الجمهور من السرقة. وتم العقاب بعد موافقة المرأة وعائلتها على هذه الطريقة.

وقد جلست المرأة وحول رقبتها اللافتة المهينة لمدة 10 دقائق قبل السماح لها بالمغادرة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:31 AM

بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت

بإحدى المدن جنوبي الصين

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
4,673

تعرَّضت مسنة صينية لفضيحة صادمة في سوبر ماركت حين أرغمتها إدارة المتجر على الجلوس على الباب علنًا، وقد وضعت حول عنقها لافتة كُتب عليها: "أنا لصة".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المهينة في وقت الذروة بالسوق التجاري، نحو الساعة الخامسة مساء الجمعة الماضي، في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، حين التقطت كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت صور السيدة المسنة، التي لم يُكشف عن هويتها، وهي تسرق كيسًا من شرائح لحم الخنزير.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مديرة المتجر، السيدة "تشونغ": إن المرأة المسنة أتت إلى المتجر لشراء البقالة، ووضعت قطع لحم الخنزير سرًّا في حقيبتها بينما كانت تدفع ثمن سلع أخرى. وقد لاحظ أحد الموظفين تصرفها؛ وطردها خارج المبنى.

وقالت تشونغ للصحفيين: إن هذه هي السرقة الثالثة للسيدة، وقد سرقت بضائع مرتين من قبل، ورفضنا إبلاغ الشرطة، لكننا اضطررنا إلى ذلك. وقام ضباط الشرطة بتثقيف وتوعية المشتبه بها شفهيًّا بشأن السرقة، وحكموا على أسرتها بغرامة مالية، لكن عائلتها رفضت دفع الفاتورة.

وأرغمت إدارة المتجر المرأة المسنة على الجلوس خارج المحل، وحول رقبتها لافتة كتب عليها "أنا لصة.. سارق سرق للمرة الثالثة"، وذلك خلال ساعة الذروة المسائية.

وحسب التقرير، وجد المتجر أنه لا سبيل أمامه سوى معاقبة المرأة بهذا الشكل لتحذير الجمهور من السرقة. وتم العقاب بعد موافقة المرأة وعائلتها على هذه الطريقة.

وقد جلست المرأة وحول رقبتها اللافتة المهينة لمدة 10 دقائق قبل السماح لها بالمغادرة.

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