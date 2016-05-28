"VentaVid" للرسائل التفاعلية تصادق على تميز "الجفالي للسيارات"

بعد أن اعتمدتها الشركة ضمن باقة خدماتها الموجهة لعملائها

وضعت استراتيجية شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، التطويرية، على رأس أولوياتها؛ الاستثمار في تقديم أفضل خدمة لعملائها عبر العديد من الخدمات والمبادرات التي تطلقها الشركة للارتقاء بما تقدمه.

ويشمل ذلك صالات العرض المصممة على أحدث طراز وفقاً لمفهوم مرسيدس – بنز مار 2020، الذي يصنع تجربة غنية للعملاء في كل زيارة لصالات العرض، مرورًا بالاهتمام الكبير في قطاع الصيانة وقطع الغيار الذي يأتي على رأس الاهتمامات كركيزة أساسية في العلاقة المستدامة مع عملائها.

وحرصًا على الاستفادة من كافة الابتكارات والخدمات الحديثة لتحقيق هذه الغاية؛ اهتمّت الشركة بالاستفادة من التقنية التي تقدمها شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو، التي تحقق تواصلاً فعالاً مع العملاء يوفر الوقت والجهد، ويحقق للعملاء ما يتطلعون له من خدمة وتفاعل مع استفساراتهم واقتراحاتهم.

وقد صادقت شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو على تميز شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات في استخدام هذه التقنية، وإثراء تجربة العملاء بعد أن فاز اثنان من منسوبي الشركة بجائزة التميز التي أعلنت عنها شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو مؤخراً؛ حيث حاز في هذا العام 2021 مستشارو المبيعات في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس – بنز في المملكة؛ على جائزتين من جوائز أفضل وأهم رسائل الفيديو التفاعلية للمبيعات في الشرق الأوسط؛ وهما: مستشار المبيعات سنان العمير، ومستشار المبيعات فطين شمس الدين.

وبارك مدير التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي، للفائزين بجائزة شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو، وقال: تحقيق الجائزتين يعكس أن الشركة تهتم ليس فقط بتوفير الخدمة، بل أيضاً تدريب وتطوير منسوبينا لاستخدامها بالشكل الأفضل الذي يحقق الغاية من إدخالها ضمن باقة خدماتنا الموجهة لعملائنا.

وأضاف: نستثمر في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بشكل كبير في تطوير أعمالنا، خصوصاً على الجانب التقني الذي انعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي نقدمها، وأهّلنا لحصد العديد من المراكز المتقدمة والجوائز في هذا المجال على مستوى شركة مرسيدس – بنز أو غيرها من الجهات المتخصصة في تقييم هذه الخدمات، وسوف نواصل العمل في هذا الاتجاه لحرصنا على أن نكون دائماً عند مستوى تطلعات عملائنا وأكثر مواكبة وابتكاراً في تطوير ما نقدمه.