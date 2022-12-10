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شرطة القنفذة تكثف من وجودها بمنتزه الثمامة بـ "خميس حرب"

لمتابعة ورصد الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية

كثفت شرطة محافظة القنفذة وجودها الأمني بمنتزه الثمامة بمركز خميس حرب لحفظ الأمن ولمتابعة وضبط المخالفات السلبية لأن الموقع يشهد في هذه الأيام كثافة بأعداد المتنزهين وزوار المنطقة من مختلف المناطق المجاورة.

ودفعت تلك الكثافة الجهات الأمنية للتواجد لمتابعة ورصد الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية سيما مع تواجد أصحاب السيارات المعدلة من هواة التطعيس لكون المكان يقع بمنطقة رملية ويكسوها خضار الربيع بعدما هطلت عليها الأمطار بغزارة خلال الأسابيع الماضية ما جعلها أداة جذب لهواة النزهة البرية.

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شرطة القنفذة تكثف من وجودها بمنتزه الثمامة بـ "خميس حرب"
سبق

كثفت شرطة محافظة القنفذة وجودها الأمني بمنتزه الثمامة بمركز خميس حرب لحفظ الأمن ولمتابعة وضبط المخالفات السلبية لأن الموقع يشهد في هذه الأيام كثافة بأعداد المتنزهين وزوار المنطقة من مختلف المناطق المجاورة.

ودفعت تلك الكثافة الجهات الأمنية للتواجد لمتابعة ورصد الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية سيما مع تواجد أصحاب السيارات المعدلة من هواة التطعيس لكون المكان يقع بمنطقة رملية ويكسوها خضار الربيع بعدما هطلت عليها الأمطار بغزارة خلال الأسابيع الماضية ما جعلها أداة جذب لهواة النزهة البرية.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
09:21 PM

شرطة القنفذة تكثف من وجودها بمنتزه الثمامة بـ "خميس حرب"

لمتابعة ورصد الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية

A A A
حسن العيسي - القنفذة
11
45,454

كثفت شرطة محافظة القنفذة وجودها الأمني بمنتزه الثمامة بمركز خميس حرب لحفظ الأمن ولمتابعة وضبط المخالفات السلبية لأن الموقع يشهد في هذه الأيام كثافة بأعداد المتنزهين وزوار المنطقة من مختلف المناطق المجاورة.

ودفعت تلك الكثافة الجهات الأمنية للتواجد لمتابعة ورصد الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية سيما مع تواجد أصحاب السيارات المعدلة من هواة التطعيس لكون المكان يقع بمنطقة رملية ويكسوها خضار الربيع بعدما هطلت عليها الأمطار بغزارة خلال الأسابيع الماضية ما جعلها أداة جذب لهواة النزهة البرية.

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