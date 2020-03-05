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وزير الخارجية يستقبل المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المستشار السياسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المستشار السياسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:53 PM

وزير الخارجية يستقبل المستشار السياسي لرئيس جنوب أفريقيا

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المستشار السياسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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