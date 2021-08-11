قتل زوجته وأصاب طفله والسلاح أبيض.. شرطة مكة تُطيح بالجاني

اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، إن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن تعرُّض مواطنة وابنها للاعتداء بسلاح أبيض من قِبل زوجها، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروحٍ خفيفة؛ ذلك نتيجة خلافاتٍ بينهما.

وأضاف، أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.