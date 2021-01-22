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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية للسوريين

في مخيم الزعتري بالأردن

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 178 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 32 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 16 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.


كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهنّ وفحصهنّ وصرفت الأدوية اللازمة لهنّ، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى، كما تم عمل تحليلين لمريضين بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 11 صورة أشعة لـ7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجّلت في الصيدلية 123 وصفة طبية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية للسوريين
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 178 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 32 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 16 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.


كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهنّ وفحصهنّ وصرفت الأدوية اللازمة لهنّ، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى، كما تم عمل تحليلين لمريضين بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 11 صورة أشعة لـ7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجّلت في الصيدلية 123 وصفة طبية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
05:17 PM

بالصور.. عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية للسوريين

في مخيم الزعتري بالأردن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 178 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 32 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 38 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 16 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.


كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهنّ وفحصهنّ وصرفت الأدوية اللازمة لهنّ، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى، كما تم عمل تحليلين لمريضين بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 11 صورة أشعة لـ7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجّلت في الصيدلية 123 وصفة طبية.

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