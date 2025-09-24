مدرب الاتفاق: الوقت مبكّر للحكم على الفريق.. نحتاج وقتاً للتناغم

حث مدرب الاتفاق خالد العطوي جماهير النادي على التريث والصبر وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام النهائية على الفريق، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتفاق أمام أبها والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالنادي.

وقال العطوي في حديثه: " نحن نلعب بأسلوب جديد، وأغلب عناصر الفريق جديدة، وتحتاج لوقت وتدرج حتى تستوعب هذا الأسلوب ويكون بينها تناغم وانسجام". وأكمل: "أرجو أن لا نقسو على اللاعبين، وأن ندعمهم حتى نحقق النتائج المرجوة".

من جانبه أقر لاعب الاتفاق صالح العمري بعدم رضا جميع اللاعبين عن أداء الفريق في المباراة السابقة أمام الفيصلي وقال :" لسنا راضين عن أدائنا في المباراة السابقة، ويجب أن نعوض في المباراة المقبلة ونعوض جماهيرنا عن الخسارة".

وأكد العمري على صعوبة المباراة المقبلة "مباراة صعبة أمام منافس صعب على ملعب صعب، وبإذن الله نكون في تركيزنا وبالجد والعمل نحقق الفوز".

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي مساء اليوم الثلاثاء، وركز العطوي في التدريبات المغلقة على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وتغادر بعثة الاتفاق صباح يوم غدٍ الأربعاء إلى أبها، وذلك استعداداً لمواجهة أبها يوم الخميس على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة في تمام الساعة 6:45 مساءً.

من جهة أخرى عينت إدارة الاتفاق الكابتن فيصل بن فهد البدين مديراً فنياً للفئات السنية لكرة القدم بالنادي، ويعد البدين من الكفاءات التدريبية والإدارية الوطنية المميزة، وسبق للبدين أن شغل عدداً من المناصب التدريبية منها مدرب ناشئي نادي الاتفاق لمدة 5 سنوات خلال الفترة من 1993 إلى 1997م، كما عمل مساعداً لمدرب منتخب المملكة للناشئين خلال الفترة من 1996 إلى 1998م، ودرب البدين شباب نادي الاتفاق لمدة 3 سنوات خلال الفترة من 1997 إلى 2000م، وعمل مساعداً لمدرب منتخب شباب المملكة لعام 2000، ومدرباً لمنتخب شباب المملكة تحت 19 سنة من 2011 إلى 2015 ومساعد لمدرب منتخب المملكة الأول من 2015 إلى 2017.